Афиша Бишкека на выходные: вечер балета, любимые песни и детские спектакли

Театры

11 апреля. Балет «По ту сторону греха»

Масштабная постановка Бориса Эйфмана по мотивам романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Это яркая, эмоционально насыщенная балетная симфония, в которой классика мировой литературы оживает языком современного танца. Спектакль поражает силой образов, виртуозной техникой артистов и глубиной человеческих характеров.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

11 апреля. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

12 апреля. Гала-концерт «Шедевры мирового балета»

Концерт посвящен 15-летию творческой деятельности Атабека Садыркулова — одного из ведущих артистов балета Кыргызстана. Примут участие заслуженные артисты КР, лауреаты международных конкурсов Марат Сыдыков, Фарух Садыркулов, а также восходящие звезды Аслан Алиев, Ясмина Джанботаева, Даяна Кыдыралиева, Адилжан Рахманов, Адинай Эмилбекова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

12 апреля. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

12 апреля. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

11-12 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля — 10 мая. В ыставка «Из музыки и света»

В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы.Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлена графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

11 апреля. Кинопоказы

Состоятся показы фильма «Большие глаза» и первой серию «Форс-мажоров». После просмотров обязательно поговорим о кинолентах.

Дом кино имени Чингиза Айматова, 13.00, 17.00.

11 апреля. Концерт Top Hits

Оркестр Mezzo Forte под руководством Азамата Кулубекова представляет программу, где прозвучат самые узнаваемые песни в оркестровом звучании. На сцене вместе с нами выступят Омар, Нурбек Савитахунов, Айганыш Абдиева, Айбек Бакытбеков, Айжан Нусувалиева, Адик Жумабеков, Каныш Нурди, Элзат Тулегенова, Janik Sax.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

11 апреля. Концерт Миши Марвина

Миша Марвин — певец и автор песен, известный треками «Ненавижу», «Французский поцелуй», «Стерва», «А может?!» и другими популярными композициями.

Teleport, 20.00.

12 апреля. Концерт классической музыки

В программе великие произведения мировых шедевров классической музыки. За дирижерским пультом — народный артист Кыргызской Республики Рахатбек Осмоналиев.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 14.00.

12 апреля. Концерт «Добрые песни старого кино»

Каждая песня — это мост в прошлое, где чувства были искренними, а истории настоящими. Эти мелодии, звучавшие на экранах наших бабушек, дедушек и родителей, сегодня также продолжают находить отклик в сердцах. Любимые композиции исполнят музыканты Tynda Music.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

12 апреля. Соревнования по современным уличным танцам

Одно из самых зрелищных событий международного хип-хоп фестиваля — танцевальные баттлы, где участники соревнуются в импровизации, стиле и энергетике.

ТРЦ «Технопарк», 10.00.

12 апреля. Кинопоказ «Вызов»

Торакальный хирург Женя Беляева за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС и спасти заболевшего космонавта. Ей придется преодолеть неуверенность и страхи, а также провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

Кинотеатр «Ала-Тоо», 15.00.

12 апреля. Киноужин

Приглашаем вас в путешествие по французскому кино — тонкому, чувственному и живому. В этот раз покажут фильм «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша.

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

11 апреля. Лекция по истории искусства

Мы поговорим о современном искусстве (или, как еще его характеризуют, постмодернизме) — конец 20-го века — начало 21-го. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

12 апреля. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

11 апреля. Мастер-класс по приготовлению пирожного

Дети будут творить, учиться и получать удовольствие от процесса. Они приготовят вкусные пирожные «Сладкий огород». Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

11-12 апреля. Спектакли

Детям покажут спектакли «Туулган күн», «Карлик Нос» и «Ромео & Джульетта».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30, 16.00.

12 апреля. Мастер-класс

Состоится мастер-класс по созданию фигурок из гипса. Развиваем фантазию и творчество.

ДТЦ «Таш-Рабат», 15.00.

12 апреля. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Режиссер-постановщик спектакля — Арина Бессергенева, художник-постановщик — Василиса Кутузова, художник по костюмам — Василиса Кутузова, музыкальное оформление — Арина Бессергенева, хореограф — Валерия Мигалина.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

12 апреля. Шоу « Маша и медведь» и «Космическая сага»

Вас ждут веселые песни и танцы, яркие костюмы и декорации, захватывающий сюжет и любимые герои, лазерное шоу. Фишка «Космической саги» — зрители получают космические браслеты. С ними дети управляют кораблем, делают гиперпрыжки и палят по астероидам, спасая Солнечную систему.

Центр детей и юношества «Сейтек», 11.00, 16.00.