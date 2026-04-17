Аман Шерикул: Фильм «Псих» показал то, о чем девушки так боятся говорить

В апреле в кыргызском прокате настоящий всплеск премьер — почти по два новых фильма в неделю. На этом фоне особенно заметно выделяется картина «Псих», которая поднимает одну из самых болезненных тем для общества — преследование девушек, одержимость, навязчивое поведение мужчин и насилие, которое часто начинается с казалось бы «безобидного» внимания.

Главную роль в фильме исполнил молодой актер Аман Шерикул. В интервью проекту cast24 он рассказал, почему такие фильмы сегодня особенно нужны, как создавался пугающий образ сталкера, тяжело ли было выходить из роли и почему после таких работ актеру особенно важно вернуться к спорту, семье и обычной жизни.

Фото 24.kg. Аман Шерикул

«Это кино не ради кассы. Оно должно хоть кого-то остановить», — начал наш разговор Аман Шерикул.

— Сейчас в кыргызском кино настоящий поток премьер. Почему, на твой взгляд, именно такие фильмы, как «Псих», находят своего зрителя?

— Потому что в основе должны быть не просто идеи, а актуальные проблемы. Сейчас общество очень остро реагирует на темы, которые реально происходят вокруг нас. И тема насилия в отношении девушек, навязчивого преследования, болезненной одержимости — она, к сожалению, не выдуманная.

Мне кажется, зритель устал от пустых фильмов, после которых ничего не остается. Аман Шерикул

Людям нужны истории, в которых есть хоть какой-то смысл, какая-то воспитательная функция. И если кино может заставить человека задуматься, остановиться, пересмотреть свое поведение — значит, его сняли не зря.

— То есть, «Псих» для тебя — не просто триллер?

— Конечно. Это не кино ради кассы. Это попытка показать, как выглядит опасная навязчивость, к чему она приводит и чем может закончиться для девушки, если вовремя не остановить такого человека.

Мне хотелось бы, чтобы каждый парень, посмотрев фильм, задумался: если девушка сказала «нет», значит — нет. Аман Шерикул

Не надо продолжать писать, звонить, преследовать, ходить следом, навязываться. У нас есть мужчины, которые вообще не думают, в каком состоянии находится девушка, как она себя чувствует, насколько ей страшно. А фильм как раз показывает эту сторону.

— Можно ли сказать, что фильм обращен и к девушкам тоже?

— Да, безусловно. Хотелось бы, чтобы девушки тоже извлекли из него урок. Были осторожнее, внимательнее, серьезнее относились к своей безопасности. Потому что многие потом пишут: «У меня тоже было похожее», «Меня тоже преследовали», «Мне тоже было страшно возвращаться домой».

То есть, это не единичная история. Это реальность. И если после фильма кто-то станет осторожнее, а кто-то вовремя попросит помощи, значит, мы работали не зря.

— После премьеры вам действительно писали девушки с похожими историями?

— Очень много. Многие рассказывали, что у них были случаи, когда их преследовали, следили, писали без остановки, приходили к дому, не давали покоя. Кто-то говорил, что боялся поздно возвращаться домой, кто-то дома сразу закрывал дверь на все замки.

Таких сообщений было много. И это, если честно, подтверждает — тема фильма действительно болезненная и актуальная. Аман Шерикул



— Но в фильме преступник, по сути, не получает наказания, которого ждут зрители. Не было опасения, что это может оставить неправильное впечатление?

— Мы об этом думали. До выхода картины показывали ее разным людям, обсуждали, слушали мнения. Были вопросы и замечания. Кто-то говорил, что героя обязательно надо жестко наказать. Но в итоге оставили так, как есть.

Почему? Потому что хотели показать не сказку, а тревожную реальность. Не всегда все заканчивается так, как хочет зритель. И, может быть, именно это сильнее бьет по нервам и заставляет задуматься.

— Как ты вообще заходил в роль? Это ведь очень тяжелый персонаж.

— Такие роли не делаются за один день. Ты постепенно создаешь человека: как он ходит, как смотрит, как пьет воду, как разговаривает, как молчит, как реагирует на девушек, на чужие слова, на близость, на отказ.

Я для себя придумал его внутреннюю биографию. Мне казалось, что это человек с травмой из детства. Ребенок, который рос без тепла, нормальной любви и поддержки. Возможно, его обижали, возможно, говорили жестокие вещи, которые оставили след. У него нет друзей и нормального опыта близости, он одинокий, внутренне сломанный. И уже из этого рождается тот психический сдвиг, который мы видим в фильме.

— То есть ты строил образ не как монстра, а как человека с тяжелой внутренней деформацией?

— Именно так. Важно было не просто сыграть злодея, а понять, откуда он взялся. Почему стал таким? Что с ним произошло? Какая у него была семья, какое детство, какие отношения с родственниками, как он рос, где работал, как жил?

Иначе образ получается плоским. А когда ты понимаешь его прошлое, уже и взгляд другой, и пластика, и внутреннее состояние появляются по-настоящему. Аман Шерикул

— Сколько времени ушло на подготовку?

— Где-то полторы-две недели именно на внутреннюю подготовку. Но по-настоящему ты входишь в роль уже на съемках. Когда начинаются ночные сцены, сцены погони, давления, страха, тяжелые эмоциональные эпизоды — тогда персонаж начинает жить внутри тебя.

— После съемок было сложно из этого состояния выходить?

— Да. Не скажу, что это прямо тяжелая депрессия, но какое-то послевкусие осталось. Потому что весь съемочный период ты живешь с этим человеком внутри. Особенно когда играешь сцены, связанные с насилием, страхом, психологическим давлением.

После таких съемок устаешь не только физически, но и морально. Иногда приходишь домой и еще долго не можешь переключиться. Думаешь: зачем я это сейчас проживал, зачем заново через это проходил?

— Как тогда возвращаешься в нормальное состояние?

Фото 24.kg. Аман Шерикул

— Семья, близкие, спорт, обычная жизнь. Это очень помогает. Когда после тяжелой роли снова оказываешься рядом с родителями, братьями, друзьями, когда идешь в зал, тренируешься, отвлекаешься — постепенно отпускает.

Я считаю, что актеру обязательно нужна какая-то опора вне кино. Иначе можно застрять в этих состояниях.

— Спорт тебе помогает. Он до сих пор остается важной частью жизни?

— Да. Спорт всегда был рядом. И сейчас тоже. Даже если времени мало, помогает держать себя в тонусе, собраться, прийти в норму. Для меня это способ вернуть баланс.

— Если говорить шире, тебе комфортнее играть отрицательных персонажей или положительных?

— Играть отрицательных, конечно, интересно. Там ярче характер, больше внутренних слоев, больше пространства для работы. Но нельзя сказать, что это легко. Это очень трудно.

Просто такие роли запоминаются зрителю сильнее. Если честно, у меня накопилось достаточно отрицательных персонажей. Иногда хочется и чего-то другого. Аман Шерикул

— Что, например?

— Хотелось бы мелодраму. Что-то более светлое, спокойное, человечное. Потому что после тяжелых и мрачных ролей хочется выдохнуть и показать другую сторону.

— А ты не боишься, что зрители начинают переносить образ на тебя самого?

— Такое бывает. Пишут иногда жестко. Бывает, что человек настолько поверил в роль, что начинает воспринимать тебя как персонажа. С другой стороны, это ведь и есть признак того, что ты сыграл убедительно.

Фото из интернета

Иногда это задевает. Но надо понимать: это не ты, а роль. Надо учиться отделять одно от другого.

— За короткое время ты успел поработать в разных проектах и с разными режиссерами. Кого особенно ценишь?

— Я стараюсь с уважением относиться ко всем, с кем работал. Но, конечно, есть режиссеры и старшие коллеги, у которых ты учишься особенно много. Есть люди, рядом с которыми ты растешь и как актер, и как человек.

— Был момент, который ты считаешь для себя переломным?

— Наверное, несколько таких моментов было. Но один из самых важных — участие в историческом проекте о Жеенкоже. Там была совсем другая ответственность. Когда играешь не вымышленного персонажа, а реальную историческую личность, это совсем другой уровень страха и ответственности.

Нужно было изучать материал, работать над речью, пластикой, внутренним состоянием. И ты понимаешь: нельзя просто «сыграть как получится». Надо соответствовать масштабу личности.

— Ты сейчас один из заметных молодых актеров. Но при этом говоришь без пафоса...

— Потому что я знаю, как это все дается. Ничего не падает с неба. За всем стоит труд. Даже когда тебя начинают узнавать, это не значит, что можно расслабиться. Наоборот, работать надо еще больше.