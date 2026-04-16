Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, три казахских фильма, а также новинку с Джеки Чаном.

1 «Шеф» (комедия)

Эрлан — трудолюбивый парень, который изо всех сил пытается угодить своему шефу. Он постоянно делает комплименты и старается стать его главным помощником. Но все меняется, когда появляется новый сотрудник — такой же амбициозный и хитрый. Между ними начинается соперничество за внимание шефа.

2 «Ашыкмын сага» (мелодрама)

Еңлік — студентка, приехавшая учиться в Алматы. Чтобы помочь своей семье, она отказывается от своей мечты и начинает искать работу. После случайного происшествия ее исключают из университета, но она скрывает эту правду от матери. В ту же ночь девушка знакомится с Арманом, который выбрал путь музыканта.

3 «Петрушка» (комедия)

Талант есть, а смелости нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс — попасть на кухню престижного ресторана. Но его ждет не воплощение мечты, а горькое открытие: его лучший друг Рома готов на все ради звездного статуса. В одиночку Петя не справился бы, но ему на помощь приходит... ожившая кукла Петрушка.

4 «Пункт назначения. Новая кровь» (ужасы)

Семья переживает страшное горе: в «День мертвых» внезапно умирает отец. Согласно древнему поверью, тот, кто уходит в этот день, открывает «дверь смерти» для всего своего рода. Теперь каждый член семьи обречен последовать за главой семейства — один за другим.

5 «Хищник. Спуск в преисподнюю» (фантастика)

1976 год. Исследующий пещерную систему молодой ученый Джеймс Уилер бесследно исчезает в подземных туннелях, оставив после себя лишь пленку с силуэтом некоего существа. Спустя десятилетия пятеро молодых людей решают посетить таинственную пещеру, чтобы опровергнуть слухи местных жителей о подлинности записи и заодно снять убойный контент для собственных социальных сетей.

6 «Операция «Панда»: Дикая миссия» (комедия)

Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести своего очаровательного подопечного панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало проблем.

7 «Периште» (драма) (драма)

Переехав из маленького поселка в большой город ради учебы, Айжан мечтала о новой, свободной жизни и большой любви. В тайне от родителей она выходит замуж, уверенная, что обрела семейное счастье. Однако внезапно открывшаяся правда о муже оборачивается трагедией, после которой в ее жизни появляются дети, которых она не ждала и не выбирала.

8 «Мумия Ли Кронина» (ужасы)

Маленькая дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Восемь лет спустя сломленная семья потрясена ее возвращением, но радость встречи оборачивается настоящим кошмаром.

9 «Охота на розового зайца» (драма)

Молодой десантник Мирас возвращается с армейской службы в поисках своего места в жизни. Судьба сводит его с «золотой молодежью» — детьми влиятельных людей, чья роскошная и опасная реальность манит и пугает одновременно. Внезапное событие на загородной вечеринке втягивает Мираса в опасную игру, где ложь и страх идут рука об руку.