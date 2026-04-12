Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и классика при свечах

14-17 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля — 10 мая. В ыставка «Из музыки и света»

Выставка в честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы. Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлены графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15 апреля. Концерт Кайрата Нуртаса (Казахстан)

Живое исполнение, мощная энергетика и особая атмосфера, когда тысячи людей дышат в одном ритме. Это будет вечер, который не просто услышат — его прочувствуют.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

15 апреля. Концерт «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квинтета, квартета саксофонов, рояля и солистов оперы никого не оставит равнодушными. Прозвучат всемирно известные классические композиции.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

15 апреля. Концерт Полины Гагариной (Россия)

Полина Гагарина — одна из самых известных и любимых певиц современности. Ее отличают мощный голос, идеальная интонация и искренность исполнения, способная вызвать самые глубокие эмоции.

«Жаштык-арена», 20.00.

16 апреля. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

16 апреля. Кинопремьеры

«Ашыкмын сага» (мелодрама). Еңлік — студентка, приехавшая учиться в Алматы. Чтобы помочь своей семье, она отказывается от своей мечты и начинает искать работу. После случайного происшествия ее исключают из университета, но она скрывает эту правду от матери. В ту же ночь девушка знакомится с Арманом, который выбрал путь музыканта.

«Петрушка» (комедия). Талант есть, а смелости нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс — попасть на кухню престижного ресторана. Но его ждет не воплощение мечты, а горькое открытие: его лучший друг Рома готов на все ради звездного статуса. В одиночку Петя не справился бы, но ему на помощь приходит... ожившая кукла Петрушка.

«Пункт назначения. Новая кровь» (ужасы). Семья переживает страшное горе: в «День мертвых» внезапно умирает отец. Согласно древнему поверью, тот, кто уходит в этот день, открывает «дверь смерти» для всего своего рода. Теперь каждый член семьи обречен последовать за главой семейства — один за другим.

«Хищник. Спуск в преисподнюю» (фантастика). 1976 год. Исследующий пещерную систему молодой ученый Джеймс Уилер бесследно исчезает в подземных туннелях, оставив после себя лишь пленку с силуэтом некоего существа. Спустя десятилетия пятеро молодых людей решают посетить таинственную пещеру, чтобы опровергнуть слухи местных жителей о подлинности записи и заодно снять убойный контент для собственных социальных сетей.

«Операция «Панда»: Дикая миссия» (комедия). Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести своего очаровательного подопечного панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало проблем.

«Периште» (драма). Переехав из маленького поселка в большой город ради учебы, Айжан мечтала о новой, свободной жизни и большой любви. В тайне от родителей она выходит замуж, уверенная, что обрела семейное счастье. Однако внезапно открывшаяся правда о муже оборачивается трагедией, после которой в ее жизни появляются дети, которых она не ждала и не выбирала.

«Мумия Ли Кронина» (ужасы). Маленькая дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Восемь лет спустя сломленная семья потрясена ее возвращением, но радость встречи оборачивается настоящим кошмаром.

17 апреля. Юбилей народного артиста КР Анатолия Адали

Зрителей ждет не только праздничная атмосфера, но и уникальная возможность увидеть Анатолия Адали на сцене в одном из спектаклей. Приходите, чтобы вместе отпраздновать юбилей великого артиста, насладиться его игрой и выразить ему свою любовь и признательность.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

17 апреля. Комедия-гротеск «Лес»

«Лес» — это метафора, символизирующая саму жизнь с необъятным буреломом страстей, сомнений, соблазнов. Кто-то находит свою дорогу, а кто-то блуждает в вечном поиске смысла.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.