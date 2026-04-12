Общество

Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и классика при свечах

14-17 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 26 апреля. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 апреля — 10 мая. Выставка «Из музыки и света»

Выставка в честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы. Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлены графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15 апреля. Концерт Кайрата Нуртаса (Казахстан)

Живое исполнение, мощная энергетика и особая атмосфера, когда тысячи людей дышат в одном ритме. Это будет вечер, который не просто услышат — его прочувствуют.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

15 апреля. Концерт «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квинтета, квартета саксофонов, рояля и солистов оперы никого не оставит равнодушными. Прозвучат всемирно известные классические композиции.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

15 апреля. Концерт Полины Гагариной (Россия)

Полина Гагарина — одна из самых известных и любимых певиц современности. Ее отличают мощный голос, идеальная интонация и искренность исполнения, способная вызвать самые глубокие эмоции.

«Жаштык-арена», 20.00.

16 апреля. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

16 апреля. Кинопремьеры

«Ашыкмын сага» (мелодрама). Еңлік — студентка, приехавшая учиться в Алматы. Чтобы помочь своей семье, она отказывается от своей мечты и начинает искать работу. После случайного происшествия ее исключают из университета, но она скрывает эту правду от матери. В ту же ночь девушка знакомится с Арманом, который выбрал путь музыканта.

«Петрушка» (комедия). Талант есть, а смелости нет. Так и жил бы повар Петя в тени своей неуверенности, если бы не детский обет, данный бабушке, и неожиданный шанс — попасть на кухню престижного ресторана. Но его ждет не воплощение мечты, а горькое открытие: его лучший друг Рома готов на все ради звездного статуса. В одиночку Петя не справился бы, но ему на помощь приходит... ожившая кукла Петрушка.

«Пункт назначения. Новая кровь» (ужасы). Семья переживает страшное горе: в «День мертвых» внезапно умирает отец. Согласно древнему поверью, тот, кто уходит в этот день, открывает «дверь смерти» для всего своего рода. Теперь каждый член семьи обречен последовать за главой семейства — один за другим.

«Хищник. Спуск в преисподнюю» (фантастика). 1976 год. Исследующий пещерную систему молодой ученый Джеймс Уилер бесследно исчезает в подземных туннелях, оставив после себя лишь пленку с силуэтом некоего существа. Спустя десятилетия пятеро молодых людей решают посетить таинственную пещеру, чтобы опровергнуть слухи местных жителей о подлинности записи и заодно снять убойный контент для собственных социальных сетей.

«Операция «Панда»: Дикая миссия» (комедия). Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести своего очаровательного подопечного панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало проблем.

«Периште» (драма). Переехав из маленького поселка в большой город ради учебы, Айжан мечтала о новой, свободной жизни и большой любви. В тайне от родителей она выходит замуж, уверенная, что обрела семейное счастье. Однако внезапно открывшаяся правда о муже оборачивается трагедией, после которой в ее жизни появляются дети, которых она не ждала и не выбирала.

«Мумия Ли Кронина» (ужасы). Маленькая дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Восемь лет спустя сломленная семья потрясена ее возвращением, но радость встречи оборачивается настоящим кошмаром.

17 апреля. Юбилей народного артиста КР Анатолия Адали

Зрителей ждет не только праздничная атмосфера, но и уникальная возможность увидеть Анатолия Адали на сцене в одном из спектаклей. Приходите, чтобы вместе отпраздновать юбилей великого артиста, насладиться его игрой и выразить ему свою любовь и признательность.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

17 апреля. Комедия-гротеск «Лес»

«Лес» — это метафора, символизирующая саму жизнь с необъятным буреломом страстей, сомнений, соблазнов. Кто-то находит свою дорогу, а кто-то блуждает в вечном поиске смысла.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
Материалы по теме
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отправляется на гастроли
Афиша Бишкека на выходные: вечер балета, любимые песни и детские спектакли
Премьерный четверг. Какие фильмы вышли в прокат сегодня в Бишкеке
Бишкекский драмтеатр представил «Дядюшкин сон» на фестивале в Петербурге
В прокат сегодня выходят два кыргызских триллера — «Псих» и «Мастан»
Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова получил международную премию в России
В Русском драмтеатре пройдет благотворительный показ спектакля «Три сестры»
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Кыргызский драмтеатр покорил Ташкент спектаклем о Торокуле Айтматове
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о&nbsp;помиловании жены Муж Ирины Карамушкиной просит Садыра Жапарова о помиловании жены
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
12 апреля, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и классика при свечах Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и классика...
18:30
13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:20
Снизить ставку по сельхозкредитам до 3 процентов поручил Садыр Жапаров
16:44
Только две страны поддержали деньгами Совет мира, созданный Дональдом Трампом
16:12
Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана провалились