КР может войти в число мировых лидеров по количеству фильмов на душу населения

Кыргызстан стремительно наращивает производство фильмов и может войти в число мировых лидеров по количеству картин на душу населения. Об этом сообщил режиссер Суйун Откеев.

По его словам, несмотря на небольшой рынок, темпы развития киноиндустрии в стране значительно ускорились. Так, в 2024 году было снято около 50 фильмов, в 2025-м — уже 70, а в 2026 году ожидается до 90 картин. При этом только за первые месяцы текущего года уже произведено 38 фильмов.

С учетом населения в 7,5 миллиона человек Кыргызстан демонстрирует высокий показатель — около 9 фильмов на миллион жителей. Это сопоставимо с такими странами, как Нигерия, которая считается одним из лидеров по этому показателю.

Для сравнения, в Италии снимается около 6 фильмов на миллион человек, во Франции — 4, в Германии — около 3, а в США — примерно 1,5.

Суйун Откеев отметил, что при сохранении таких темпов Кыргызстан может войти в топ-5 стран мира по количеству фильмов на душу населения.

В то же время вопрос качества контента и устойчивости индустрии остается открытым и, по мнению экспертов, станет ключевым фактором дальнейшего развития отрасли.