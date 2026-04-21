«Мафия. След миллионов». В прокат выходит фильм о расследованиях Улана Эгизбаева

В Кыргызстане 23 апреля выходит в прокат фильм «Мафия. След миллионов», посвященный памяти погибшего журналиста-расследователя Улана Эгизбаева.
Картина отражает реальность через собирательные образы коррупции и коррупционеров, сформировавшиеся в годы независимости страны. Особое внимание в фильме уделили роли журналистики в борьбе с коррупцией, которая раскрывается через профессиональную деятельность Улана Эгизбаева.
Продюсер фильма, руководитель общественного фонда «Медиахаб», специализирующегося на расследовательской журналистике, Али Токтакунов рассказал об истории создания картины и о заложенных в ней смыслах и задачах.
О фильме
Хронометраж: 1 час 52 минуты
Режиссер: Дастан Мадалбеков
В ролях: Бакболот Конурбаев, Баястан Колдошалы уулу, Жетиген Сапарбеков, Данияр Жанжигитов, Азиз Бейшеналиев, Нышанбек Жубанаев
— Когда и почему возникла идея снять фильм? Сколько времени ушло и с какими трудностями вы столкнулись? Что вы хотели донести до зрителей?
— Фильм посвящен укоренившейся в период обретения независимости коррупции и людям, которые с ней боролись. Основу сюжета мы взяли из реальных событий, в том числе использовали материалы расследований покойного Улана Эгизбаева, мои и других журналистов-расследователей. Когда мы публиковали их, зрители часто писали в комментариях, что смотрят материалы как сериал и ждут продолжения. Был большой резонанс, и нам даже предлагали экранизировать эти истории. Поэтому идея фильма появилась еще 5–6 лет назад, а работа над ним заняла около полутора лет.
Кроме того, мы работали с международной командой: в съемках участвовали операторы, сотрудничавшие с режиссером южнокорейского оскароносного фильма «Паразиты». На начальном этапе возникали сложности, связанные с языком и разницей культур, но со временем мы наладили взаимодействие. Несмотря на трудности, благодаря сильному материалу нам удалось довести проект до конца.
Главная мысль, которую мы хотели донести до зрителя, заключается в том, что если правда на твоей стороне, то, даже если против тебя выступает сильная система, в итоге простые люди, несмотря на испытания, все равно могут добиться справедливости.
— Вы, как коллега Улана Эгизбаева, также были вовлечены в события, которые легли в основу фильма. Как собирали материал, насколько он соответствует реальности и что было художественно переосмыслено? Согласовывали ли вы это с его близкими?
— Конечно, мы согласовали все с семьей Улана Эгизбаева. В начале общались с его родителями и супругой, получили от них дополнительную информацию, в том числе о моментах, которые ранее не знали. Мы постарались максимально раскрыть его образ.
Над сценарием работали четыре автора, включая меня и трех опытных сценаристов. В основе фильма — реальные события, происходившие в Кыргызстане. Несмотря на то что основная линия строится на событиях последних 5–6 лет, мы включили эпизоды более раннего периода. Это сделали, чтобы глубже и острее показать природу коррупции. В итоге примерно 70–80 процентов фильма основано на реальных фактах, остальное — художественное переосмысление.
— Какую новизну фильм привнесет в кыргызское кино? Есть ли особенности, которые его выделяют? Были сложности с получением прокатного удостоверения?
— Прежде всего, фильм затрагивает новейшую историю страны, поэтому его можно назвать и историческим. Особенность картины в том, что она поднимает острую тему — некоторые режиссеры изначально отказывались от проекта именно из-за этого. Еще одна особенность — работа с международной командой. В фильме снялись актеры из Азербайджана, Грузии и Казахстана, а также кыргызские актеры, добившиеся успеха в России и ранее не снимавшиеся в отечественном кино.
— Можете рассказать о бюджете фильма и источниках финансирования? Это коммерческий проект?
— Да, это коммерческий фильм. Однако его бюджет, расходы и возможные доходы пока остаются коммерческой тайной.
— По оценкам коллег, фильм действительно может вдохновить развитие журналистики и расследований. Многие журналисты восприняли его очень эмоционально, отмечали, что история глубоко трогает, и делились впечатлениями в социальных сетях. Картина не оставила медиасообщество равнодушным, и звучали мнения, что ее должен посмотреть каждый кыргызстанец.
— Какие выводы вы сделали для себя после завершения работы над «Мафией»? Планируете ли дальше работать в кино?
— Этот фильм сам по себе является вкладом в борьбу с коррупцией. Это и есть главный итог работы. В дальнейшем мы не исключаем продолжения работы в этом направлении. Возможно, будут новые проекты в подобном формате, затрагивающие острые социальные и экономические темы. У нас есть несколько планов, о которых пока рано говорить, но в ближайшее время вы о них обязательно услышите.
Справка 24.kg
Уланбек Эгизбаев — кыргызстанский журналист-расследователь, известный материалами о коррупции и злоупотреблениях в государственных структурах. Работал в кыргызской службе «Радио Свобода», где занимался расследованиями, получившими широкий общественный отклик.
Уланбек Эгизбаев поднимал темы коррупции в таможенной сфере, государственных закупках и деятельности отдельных чиновников. Его расследования нередко становились предметом общественных обсуждений и способствовали усилению внимания к проблемам прозрачности и подотчетности власти.
Журналист скончался в июле 2018 года в возрасте 28 лет. После гибели его имя стало символом независимой журналистики и борьбы с коррупцией в Кыргызстане.