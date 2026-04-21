«Мафия. След миллионов». В прокат выходит фильм о расследованиях Улана Эгизбаева

В Кыргызстане 23 апреля выходит в прокат фильм «Мафия. След миллионов», посвященный памяти погибшего журналиста-расследователя Улана Эгизбаева.

Картина отражает реальность через собирательные образы коррупции и коррупционеров, сформировавшиеся в годы независимости страны. Особое внимание в фильме уделили роли журналистики в борьбе с коррупцией, которая раскрывается через профессиональную деятельность Улана Эгизбаева.

Продюсер фильма, руководитель общественного фонда «Медиахаб», специализирующегося на расследовательской журналистике, Али Токтакунов рассказал об истории создания картины и о заложенных в ней смыслах и задачах.

О фильме Хронометраж: 1 час 52 минуты Режиссер: Дастан Мадалбеков В ролях: Бакболот Конурбаев, Баястан Колдошалы уулу, Жетиген Сапарбеков, Данияр Жанжигитов, Азиз Бейшеналиев, Нышанбек Жубанаев

— Когда и почему возникла идея снять фильм? Сколько времени ушло и с какими трудностями вы столкнулись? Что вы хотели донести до зрителей?

— Фильм посвящен укоренившейся в период обретения независимости коррупции и людям, которые с ней боролись. Основу сюжета мы взяли из реальных событий, в том числе использовали материалы расследований покойного Улана Эгизбаева, мои и других журналистов-расследователей. Когда мы публиковали их, зрители часто писали в комментариях, что смотрят материалы как сериал и ждут продолжения. Был большой резонанс, и нам даже предлагали экранизировать эти истории. Поэтому идея фильма появилась еще 5–6 лет назад, а работа над ним заняла около полутора лет.

Фото из личного архива. Процесс съемки фильма

Основные трудности заключались в том, что почти все персонажи и события, за исключением линии Улана Эгизбаева, являются собирательными образами. Было непросто собрать большое количество фактов и выстроить их в единую сюжетную линию.

Кроме того, мы работали с международной командой: в съемках участвовали операторы, сотрудничавшие с режиссером южнокорейского оскароносного фильма «Паразиты». На начальном этапе возникали сложности, связанные с языком и разницей культур, но со временем мы наладили взаимодействие. Несмотря на трудности, благодаря сильному материалу нам удалось довести проект до конца.

Фото из личного архива. Процесс съемки фильма

Главная мысль, которую мы хотели донести до зрителя, заключается в том, что если правда на твоей стороне, то, даже если против тебя выступает сильная система, в итоге простые люди, несмотря на испытания, все равно могут добиться справедливости.

— Вы, как коллега Улана Эгизбаева, также были вовлечены в события, которые легли в основу фильма. Как собирали материал, насколько он соответствует реальности и что было художественно переосмыслено? Согласовывали ли вы это с его близкими?

— Конечно, мы согласовали все с семьей Улана Эгизбаева. В начале общались с его родителями и супругой, получили от них дополнительную информацию, в том числе о моментах, которые ранее не знали. Мы постарались максимально раскрыть его образ.

Фото из личного архива. Процесс съемки фильма

Над сценарием работали четыре автора, включая меня и трех опытных сценаристов. В основе фильма — реальные события, происходившие в Кыргызстане. Несмотря на то что основная линия строится на событиях последних 5–6 лет, мы включили эпизоды более раннего периода. Это сделали, чтобы глубже и острее показать природу коррупции. В итоге примерно 70–80 процентов фильма основано на реальных фактах, остальное — художественное переосмысление.

— Какую новизну фильм привнесет в кыргызское кино? Есть ли особенности, которые его выделяют? Были сложности с получением прокатного удостоверения?

— Прежде всего, фильм затрагивает новейшую историю страны, поэтому его можно назвать и историческим. Особенность картины в том, что она поднимает острую тему — некоторые режиссеры изначально отказывались от проекта именно из-за этого. Еще одна особенность — работа с международной командой. В фильме снялись актеры из Азербайджана, Грузии и Казахстана, а также кыргызские актеры, добившиеся успеха в России и ранее не снимавшиеся в отечественном кино.

С получением прокатного удостоверения проблем не возникло. Напротив, проект получил поддержку ряда государственных структур. Мы сотрудничали с «Кыргызфильмом», МВД, ГКНБ, аэропортом «Манас», МЧС, Министерством культуры и рядом областей.

— Можете рассказать о бюджете фильма и источниках финансирования? Это коммерческий проект?

— Да, это коммерческий фильм. Однако его бюджет, расходы и возможные доходы пока остаются коммерческой тайной.

— По оценкам коллег, фильм действительно может вдохновить развитие журналистики и расследований. Многие журналисты восприняли его очень эмоционально, отмечали, что история глубоко трогает, и делились впечатлениями в социальных сетях. Картина не оставила медиасообщество равнодушным, и звучали мнения, что ее должен посмотреть каждый кыргызстанец.

— Какие выводы вы сделали для себя после завершения работы над «Мафией»? Планируете ли дальше работать в кино?

— Этот фильм сам по себе является вкладом в борьбу с коррупцией. Это и есть главный итог работы. В дальнейшем мы не исключаем продолжения работы в этом направлении. Возможно, будут новые проекты в подобном формате, затрагивающие острые социальные и экономические темы. У нас есть несколько планов, о которых пока рано говорить, но в ближайшее время вы о них обязательно услышите.