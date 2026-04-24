Общество

Пересадка печени в Хирургическом центре. О состоянии пациента рассказали медики

Операция по пересадке печени в Национальном хирургическом центре имени Мамбета Мамакеева прошла успешно. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, донором выступил 20-летний сын пациента. В настоящее время и донор, и реципиент находятся под наблюдением врачей, их состояние хорошее.

МЗ КР
Фото МЗ КР

«Ранее такие операции проводились в частных клиниках, а теперь и в государственной больнице. Это достижение является результатом реформ, проводимых в сфере здравоохранения страны. В последние годы увеличился объем финансирования отрасли, расширились возможности медицины. Операции по пересадке внутренних органов и почек проводятся за счет государственного финансирования, а раньше больным приходилось выезжать за границу и платить большие деньги», — отметили в Минздраве.

По данным врачей НХЦ, в настоящее время в реестре МЗ КР 70 человек ожидают пересадку печени.

Напомним, в 2024 году Алымкадыр Бейшеналиев, будучи министром здравоохранения, посетил университет в Турции, клиника которого входит в пятерку лучших учреждений по пересадке органов, и обещал наладить пересадку печени в Кыргызстане. Позже бригаду специалистов НХЦ отправили на трехмесячную стажировку в Турцию, закупили оборудование.

Проводить трансплантацию печени помогал и Сергей Готье — один из ведущих мировых экспертов в области трансплантологии.
