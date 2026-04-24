Энергетики Кыргызстана ожидают больше воды в реках, потому что была снежная зима

Энергетики Кыргызстана ожидают больше воды в реках, потому что была снежная зима. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, объем воды в Токтогульском водохранилище составляет около 19,5 миллиарда кубометров.

«Не 9 миллиардов, как иногда об этом сообщают. В рамках проекта строительства «Камбар-Аты-1» также предусмотрено дополнительное накопление 5-6 миллиардов кубометров воды, что позволит вырабатывать около 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии», — отметил глава профильного ведомства.

Он сказал, что сейчас вода из Токтогулки используется для выработки электроэнергии на Курпсайской, Таш-Кумырской и Уч-Курганской гидроэлектростанциях. После введения в эксплуатацию «Камбар-Аты-1» часть электроэнергии будет производиться на новой станции. Это позволит сохранять объемы воды в Токтогульском водохранилище.

Срок строительства стратегически важного объекта оценивается примерно в шесть лет, добавил Таалайбек Ибраев.

По его словам, ранее в технико-экономическом обосновании предусматривался срок до восьми лет, однако с учетом применения современных технологий специалисты его сократили. Проектом предусмотрено строительство плотины высотой 261 метр и шириной около 700 метров. Будут возведены два тоннеля общей протяженностью около 3 километров для отвода русла реки Нарын.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что наполняемость рек носит цикличный характер. В этом году ожидается больший объем воды по сравнению с 2025-м в связи с более снежной зимой.
Материалы по теме
Глава кабмина и Всемирный банк обсудили реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1
Камбаратинская ГЭС-1. Вопросы финансирования обсуждены в Вашингтоне
Строительство Камбаратинской ГЭС-1 является приоритетным для Всемирного банка
Узбекистан и Казахстан обсудили ускорение строительства Камбаратинской ГЭС
Экс-депутата Кундузбека Сулайманова задержали сотрудники ГКНБ
Всемирный банк: Камбаратинская ГЭС-1 укрепит энергобезопасность Кыргызстана
Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1
Инженерно-геологические изыскания для Камбаратинской ГЭС-1: объявлен конкурс
Камбаратинская ГЭС-1: девять доноров готовы вложить в проект $2,5 миллиарда
По $500 миллионов выделит ЕБРР участникам проекта по Камбаратинской ГЭС-1
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Тенге продолжает расти, рубль и&nbsp;евро подешевели. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
Рубль и&nbsp;юань обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;апреля Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
Встреча вдали от&nbsp;дома: в&nbsp;Берлине создали атмосферу Родины для студентов Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
