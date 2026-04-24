Энергетики Кыргызстана ожидают больше воды в реках, потому что была снежная зима. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, объем воды в Токтогульском водохранилище составляет около 19,5 миллиарда кубометров.

«Не 9 миллиардов, как иногда об этом сообщают. В рамках проекта строительства «Камбар-Аты-1» также предусмотрено дополнительное накопление 5-6 миллиардов кубометров воды, что позволит вырабатывать около 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии», — отметил глава профильного ведомства.

Он сказал, что сейчас вода из Токтогулки используется для выработки электроэнергии на Курпсайской, Таш-Кумырской и Уч-Курганской гидроэлектростанциях. После введения в эксплуатацию «Камбар-Аты-1» часть электроэнергии будет производиться на новой станции. Это позволит сохранять объемы воды в Токтогульском водохранилище.

Срок строительства стратегически важного объекта оценивается примерно в шесть лет, добавил Таалайбек Ибраев.

По его словам, ранее в технико-экономическом обосновании предусматривался срок до восьми лет, однако с учетом применения современных технологий специалисты его сократили. Проектом предусмотрено строительство плотины высотой 261 метр и шириной около 700 метров. Будут возведены два тоннеля общей протяженностью около 3 километров для отвода русла реки Нарын.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что наполняемость рек носит цикличный характер. В этом году ожидается больший объем воды по сравнению с 2025-м в связи с более снежной зимой.