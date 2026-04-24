В Ошской межобластной больнице бесплатно устанавливают коронарные стенты

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно устанавливают коронарные стенты. Об этом сообщили в учреждении.
Как отмечается, программа реализуется при личной поддержке президента Садыра Жапарова при финансировании Фонда высоких технологий.
Врачи отделения неотложной кардиологии и рентгенэндоваскулярной хирургии круглосуточно готовы оказывать специализированную помощь пациентам с острым коронарным синдромом.
С 2025 года больница работает по программе «ОИМ 24/7». Бесплатная установка стентов проводится при соблюдении ряда критериев:
- наличие подъема сегмента ST на ЭКГ в течение 48 часов с начала болевого приступа;
- острая сердечная недостаточность и гемодинамическая нестабильность;
- жизнеугрожающие аритмии;
- повышенный уровень тропонинов;
- нарушения локальной сократимости левого желудочка по данным ЭХОКГ.
При этом стоимость медицинских услуг в учреждении составляет:
- плановая коронароангиография — 18 тысяч 336 сомов;
- плановая установка стента — от 50 до 60 тысяч сомов (в зависимости от типа и размера).
Если пациент соответствует указанным критериям, стент устанавливается бесплатно, оплачивается только коронароангиография — 10 тысяч сомов.
В больнице подчеркнули, что помощь оказывается всем пациентам вне зависимости от региона проживания.