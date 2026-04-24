В Ошской межобластной больнице бесплатно устанавливают коронарные стенты

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно устанавливают коронарные стенты. Об этом сообщили в учреждении.

Как отмечается, программа реализуется при личной поддержке президента Садыра Жапарова при финансировании Фонда высоких технологий.

Врачи отделения неотложной кардиологии и рентгенэндоваскулярной хирургии круглосуточно готовы оказывать специализированную помощь пациентам с острым коронарным синдромом.

С 2025 года больница работает по программе «ОИМ 24/7». Бесплатная установка стентов проводится при соблюдении ряда критериев:

наличие подъема сегмента ST на ЭКГ в течение 48 часов с начала болевого приступа;

острая сердечная недостаточность и гемодинамическая нестабильность;

жизнеугрожающие аритмии;

повышенный уровень тропонинов;

нарушения локальной сократимости левого желудочка по данным ЭХОКГ.

При этом стоимость медицинских услуг в учреждении составляет:

плановая коронароангиография — 18 тысяч 336 сомов;

плановая установка стента — от 50 до 60 тысяч сомов (в зависимости от типа и размера).

Если пациент соответствует указанным критериям, стент устанавливается бесплатно, оплачивается только коронароангиография — 10 тысяч сомов.

В больнице подчеркнули, что помощь оказывается всем пациентам вне зависимости от региона проживания.