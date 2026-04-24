10:12
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

В Ошской межобластной больнице бесплатно устанавливают коронарные стенты

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно устанавливают коронарные стенты. Об этом сообщили в учреждении. 

Как отмечается, программа реализуется при личной поддержке президента Садыра Жапарова при финансировании Фонда высоких технологий.

Врачи отделения неотложной кардиологии и рентгенэндоваскулярной хирургии круглосуточно готовы оказывать специализированную помощь пациентам с острым коронарным синдромом.

С 2025 года больница работает по программе «ОИМ 24/7». Бесплатная установка стентов проводится при соблюдении ряда критериев:

  • наличие подъема сегмента ST на ЭКГ в течение 48 часов с начала болевого приступа;
  • острая сердечная недостаточность и гемодинамическая нестабильность;
  • жизнеугрожающие аритмии;
  • повышенный уровень тропонинов;
  • нарушения локальной сократимости левого желудочка по данным ЭХОКГ.

При этом стоимость медицинских услуг в учреждении составляет:

  • плановая коронароангиография — 18 тысяч 336 сомов;
  • плановая установка стента — от 50 до 60 тысяч сомов (в зависимости от типа и размера).

Если пациент соответствует указанным критериям, стент устанавливается бесплатно, оплачивается только коронароангиография — 10 тысяч сомов.

В больнице подчеркнули, что помощь оказывается всем пациентам вне зависимости от региона проживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371708/
просмотров: 98
Версия для печати
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из&nbsp;СИЗО Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Бизнес
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
Встреча вдали от&nbsp;дома: в&nbsp;Берлине создали атмосферу Родины для студентов Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
24 апреля, пятница
10:08
Судья Ленинского суда фактически лишил свободы детского нефролога — адвокат Судья Ленинского суда фактически лишил свободы детского...
10:04
В ООН открылась выставка культуры и традиций кочевых народов
10:03
В Ошской межобластной больнице бесплатно устанавливают коронарные стенты
09:44
Атака на Иран. Из-за войны на Ближнем Востоке подорожали даже презервативы
09:41
Пересадка печени в Хирургическом центре. О состоянии пациента рассказали медики