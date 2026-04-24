10:12
USD 87.42
EUR 102.29
RUB 1.17
Общество

В ООН открылась выставка культуры и традиций кочевых народов

Фото Службы новостей ООН. Экспозиция «Прогулка с Землей»

В штаб-квартире ООН открылась выставка, посвященная кочевым и традиционным сообществам, их культурному наследию и роли в устойчивом развитии. Экспозиция «Прогулка с Землей» (Walking with the Earth) объединяет работы из Центральной и Внутренней Азии, а также Африки.

По данным Службы новостей ООН, авторы стремились продемонстрировать, как древние практики и материалы продолжают жить и переосмысляться в современном мире.

Выставка представлена в контексте международной повестки ООН, включая Международный год пастбищ и пастбищных животноводов, объявленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО). Пастбища занимают почти половину суши Земли и обеспечивают средства к существованию и продовольственную безопасность сотен миллионов людей. При этом именно коренные и кочевые народы остаются хранителями значительной части биоразнообразия планеты.

Один из кураторов выставки — дизайнер из Кыргызстана Миррахим Опош Токтогулов.

«Данная выставка реализуется в рамках нашей международной программы «Башат» («Исток»). Она поддерживает творческие инициативы молодежи и традиционных сообществ», — рассказал он Службе новостей ООН.

По словам куратора, на выставке представлены как этнографические предметы, так и их современные интерпретации. Среди экспонатов — традиционные войлочные ковры ширдак, пестрые ала-кийизы, а также текстиль и аксессуары, которые сегодня получают новое применение.

Службы новостей ООН
Фото Службы новостей ООН. Один из кураторов выставки
«Раньше многие вещи использовались в быту — как ковры или элементы юрты. Сегодня мы показываем, что их можно использовать и как предметы интерьера — например, панно на стену, накидки или декоративные элементы», — пояснил Миррахим Опош Токтогулов.

Особое место в экспозиции занимает войлок — один из ключевых материалов кочевой культуры, символизирующий не только практичность, но и философию жизни. 

«Кочевые народы буквально рождались на войлоке: новорожденных окутывали в белый войлок, на нем же возносили правителей и провожали людей в последний путь», — сказал куратор, подчеркивая сакральное значение материала.

Все представленные изделия выполнены вручную с использованием традиционных техник валяния, хотя в ряде работ применяются и современные красители. При этом орнаменты сохраняют свое символическое значение и отражают мировоззрение народов.

«Узоры передают быт, мировосприятие и ценности. Например, есть орнаменты, связанные с образом защитника, героя», — отметил Миррахим Опош Токтогулов.

Службы новостей ООН
Фото Службы новостей ООН. Экспозиция «Прогулка с Землей»
Выставка не только знакомит посетителей с предметами искусства, но и раскрывает философию кочевой культуры, основанную на гибкости и гармонии с природой.

«Кочевая культура — это гибкость. Готовность к любым переменам, открытость миру. Это принятие, уважение к природе, людям и самому себе», — объяснил куратор.

По его словам, эти ценности находят отражение и сегодня — в социальных отношениях, уважении к старшим, бережном отношении к окружающей среде.

Экологическое сознание, подчеркивает Миррахим Опош Токтогулов, формируется не столько через запреты, сколько через традиционную этику и культурные нормы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371697/
просмотров: 95
Версия для печати
24 апреля, пятница
10:08
Судья Ленинского суда фактически лишил свободы детского нефролога — адвокат Судья Ленинского суда фактически лишил свободы детского...
10:04
В ООН открылась выставка культуры и традиций кочевых народов
10:03
В Ошской межобластной больнице бесплатно устанавливают коронарные стенты
09:44
Атака на Иран. Из-за войны на Ближнем Востоке подорожали даже презервативы
09:41
Пересадка печени в Хирургическом центре. О состоянии пациента рассказали медики