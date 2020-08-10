Айбека Эрнис уулу требуют привлечь к ответственности. Генпрокуратура молчит

Активист Адилет Ормонбеков просит принять меры в отношении бывшего судьи Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу. Соответствующее заявление он направил в электронную приемную Генеральной прокуратуры.

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«Прошу принять меры в отношении судьи Айбека Эрнис уулу, прекратившего 24 июня дело в отношении дебошира, который в нетрезвом состоянии протаранил будку на парковке на пересечении улиц Тоголока Молдо и Токтогула, избил охранника, угрожал свидетелям, скрывался от погони, совершил ДТП при выезде из города. Нарушитель мог с легкостью сбить кого-то, и на данный момент, оставаясь на свободе, угрожает безопасности граждан», — написал Адилет Ормонбеков.

Кроме того, активист просит обратить внимание и на другие дела судьи Айбека Эрнис уулу. К примеру, по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки в ТРЦ «Бишкек Парк» обвиняемый был также отпущен, и дело было закрыто.