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Официально

Назначен ряд судей местных судов

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внес предложения о назначении девяти кандидатов на должности судей местных судов.

Президент издал Указы о назначении судей для 8 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

– Баткенская область

Баткенский областной суд

Апышев Алмазбек Апышевич; 

– Ошская область:

Ошский областной суд

Джаналиева Миргуль Джаныкеевна;

Кара-Сууйский районный суд

Кемелова Жылдыз Дуйшенбековна; 

– Чуйская область

Чуйский областной суд:

Абдиева Тынара Курмантаевна;

Абдырашитов Тилек Арстанбекович. 

– Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский областной суд

Кокшенова Сымбат Темирбековна

Административный суд Иссык-Кульской области

Абдыкадырова Зарина Омаровна; 

– г. Бишкек

Ленинский районный суд

Аттокуров Жолдошбек Абдрахманович.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/286068/
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