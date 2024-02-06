Назначен ряд судей местных судов

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внес предложения о назначении девяти кандидатов на должности судей местных судов.

Президент издал Указы о назначении судей для 8 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

– Баткенская область

Баткенский областной суд

Апышев Алмазбек Апышевич;

– Ошская область:

Ошский областной суд

Джаналиева Миргуль Джаныкеевна;

Кара-Сууйский районный суд

Кемелова Жылдыз Дуйшенбековна;

– Чуйская область

Чуйский областной суд:

Абдиева Тынара Курмантаевна;

Абдырашитов Тилек Арстанбекович.

– Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский областной суд

Кокшенова Сымбат Темирбековна

Административный суд Иссык-Кульской области

Абдыкадырова Зарина Омаровна;

– г. Бишкек

Ленинский районный суд

Аттокуров Жолдошбек Абдрахманович.