Назначен ряд судей местных судов

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внес предложения о назначении девяти кандидатов на должности судей местных судов.
Президент издал Указы о назначении судей для 8 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
– Баткенская область
Баткенский областной суд
Апышев Алмазбек Апышевич;
– Ошская область:
Ошский областной суд
Джаналиева Миргуль Джаныкеевна;
Кара-Сууйский районный суд
Кемелова Жылдыз Дуйшенбековна;
– Чуйская область
Чуйский областной суд:
Абдиева Тынара Курмантаевна;
Абдырашитов Тилек Арстанбекович.
– Иссык-Кульская область:
Иссык-Кульский областной суд
Кокшенова Сымбат Темирбековна
Административный суд Иссык-Кульской области
Абдыкадырова Зарина Омаровна;
– г. Бишкек
Ленинский районный суд
Аттокуров Жолдошбек Абдрахманович.