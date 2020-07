Денег нет. Ждать ли Бишкеку новых автобусов?

Тендер на покупку новых автобусов для столицы уже проведен, и определен его победитель. Однако денег в бюджете нет.

24.kg разбиралось, как и зачем мэрия провела конкурс, не предусмотрев средства на приобретение автобусов.

Прибегнуть к займу

В муниципалитете решили выпустить ценные бумаги. В середине июня соответствующий проект постановления внесли в горкенеш. Но депутаты не успели его рассмотреть, и вопрос оставлен на осень.

По словам первого вице-мэра столицы Алмаза Бакетаева, в январе депутаты БГК на сессии дали согласие мэрии на приобретение автобусов за счет внутренних и внешних заимствований, а также привлеченных финансовых средств, не противоречащих нормативным правовым актам. Тогда муниципалитет и решил, что более быстрый вариант — выпуск ценных бумаг.

«Чтобы не терять время, решили объявить конкурс в первом полугодии. Средства до выпуска бумаг планировали временно занять в городском бюджете, которые закладывались на четвертый квартал. А потом, получив бы деньги за размещение бумаг, эти бы суммы восстановили», — объяснил он.

В первый раз объявление о проведении тендера Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие разместило на портале государственных закупок в феврале. Тогда заявки на участие подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч. Один из участников китайская фирма Beiqi Foton motor Co, LTD не согласилась с итогами и подала заявление в независимую межведомственную комиссию (НМК) по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков.

Из-за введения чрезвычайного положения и ограничений на передвижение в Бишкеке комиссия рассматривала ее более месяца и в итоге признала обоснованной. БПАТП отменило итоги первого конкурса и объявило новый. Однако Beiqi Foton motor Co, LTD вновь обратилась с жалобой в НМК на незаконное признание закупающей организацией первого тендера несостоявшимся. Комиссия и ее признала обоснованной. Но БПАТП не отменило проведение конкурса. В итоге победила китайская компания Zhengzhouyutongbus Co. Она предложила 657 миллионов 977 тысяч 785 сомов за 100 автобусов.

Однако в нынешних реалиях у мэрии вряд ли получится изыскать необходимую сумму в бюджете даже в долг, и одобрят ли выпуск ценных бумаг депутаты — большой вопрос.

Правильно расставлять приоритеты

Член постоянной бюджетной комиссии БГК Таалайбек Сагынов отметил, что комиссия не стала рассматривать этот вопрос на своих заседаниях в июне.

Сегодня приобретение автобусов не является приоритетной задачей муниципалитета. Таалайбек Сагынов

Он сказал, что, возможно, стоит направить заем не на приобретение автобусов, а на борьбу с пандемией, улучшение качества медуслуг, приобретение лекарств и другие мероприятия. И добавил, что, возможно, к осени ситуация изменится и тогда депутаты, возможно, вернутся к вопросу приобретения общественного транспорта.

Однако Алмаз Бакетаев не согласен с такой постановкой вопроса.

Конечно, выпуск муниципальных ценных бумаг несет в себе обязательства по погашению и выплате процентов. Алмаз Бакетаев

Он подчеркивает, что автобусы поступят на баланс Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия. Именно оно будет погашать проценты по муниципальным бумагам, а бюджет — основную сумму. В нем ежегодно будут предусматривать на это средства.

В мэрии заверяют, что при этом повышать тариф не будут. «Из-за увеличения парка БПАТП вырастет и пассажиропоток, а соответственно, и выручка. Кроме того, так как транспорт будет новым, на газовом топливе, снизятся расходы на топливо и ремонт», — пояснил первый вице-мэр.

Мы не проедаем эти деньги, а увеличиваем стоимость активов города, вкладываемся в оборудование, машины. Алмаз Бакетаев

Приобрести муниципальные ценные бумаги, по его словам, согласился Социальный фонд.

«Мы планируем выпустить 72 тысячи облигаций стоимостью 10 тысяч сомов каждая на общую сумму 720 миллионов. Процентная ставка — 9 процентов в год. Срок погашения — три года», — заметил первый вице-мэр.

Но смогут ли в нынешней ситуации предприятие и муниципалитет потянуть дополнительные расходы? Пока никто не берется сказать, как долго продлится ситуация с коронавирусом в стране и мире. Система здравоохранения требует колоссальных вложений, а казна города, как и республики, трещит по швам. Возможно, что депутаты правы, говоря о несвоевременности покупки автобусов.