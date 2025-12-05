09:16
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Экономика

До 37 процентов сократился внешний долг Кыргызстана — глава Минфина

Внешний долг Кыргызстана сократился до 37 процентов. Об этом журналистам сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

Sputnik
Фото Sputnik. Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев

По его словам, результата удалось достичь за последние четыре года в рамках выполнения поручения президента по снижению долговой нагрузки на бюджет. Такой показатель глава ведомства оценил как достижение государственной финансовой политики.

Читайте по теме
Агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Кыргызстану до позитивного

Он также добавил, что надежность позиций КР подтверждена внешними аудиторами, которые проводят мониторинг, например, Азиатский банк развития. Эксперты признали внешний долг страны устойчивым.

Алмаз Бакетаев отметил, что у республики нет просрочек по обязательствам и даже есть возможность досрочного погашения части долга.

Повода для беспокойства о долговых обязательствах государства нет, поскольку ситуация находится под контролем, резюмировал он.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров сообщал, что с 2020 по 2025 год на обслуживание госдолга направлено 285,4 миллиарда сомов, из которых 170,5 миллиарда — внешний долг, 114,9 миллиарда — внутренний. Он отмечал, что при текущих темпах экономического роста внешний долг будет погашен к 2035-му.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353483/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Мировой долг достиг нового исторического максимума — $324 триллиона
Высокие процентные ставки по кредитам прокомментировал глава Минфина
Продавать гособлигации населению через мобильное приложение хочет Минфин
К 2035 году полностью выплатим внешний долг — Садыр Жапаров
Декларационная кампания. Глава Минфина заработал почти 7 миллионов сомов
Курс доллара в бюджете Кыргызстана предварительно заложен на уровне 92 сомов
Внешний долг Кыргызстана не угрожает экономике — глава кабмина
Турция списала внешний долг Кыргызстану. Он составил $58,9 миллиона
Внешний долг по ЕАЭС на суммарной основе сократился на $34 миллиарда — ЕЭК
Внутренний долг Кыргызстана увеличился на $232,3 миллиона — Минфин
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Рубль дорожает и&nbsp;практически достиг годового максимума. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;декабря Рубль дорожает и практически достиг годового максимума. Курс валют на 2 декабря
После быстрого роста рубль стабилизировался. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;декабря После быстрого роста рубль стабилизировался. Курс валют на 3 декабря
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
09:15
Old Bishkek. Сроки открытия проспекта Чуй снова отложили Old Bishkek. Сроки открытия проспекта Чуй снова отложил...
09:10
Флаг Всемирных игр кочевников подняли на высочайшей горе Африки — Килиманджаро
08:59
До 37 процентов сократился внешний долг Кыргызстана — глава Минфина
08:35
Национальный банк Кыргызстана наращивает запасы золота — World Gold Council
08:18
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
4 декабря, четверг
23:39
Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию через ключи доступа
23:14
Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Вий»