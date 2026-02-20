09:09
Общество

Бишкекчанка предложила мэрии создать ночной маршрут

На Дорожном совете жительница Бишкека предложила сотрудникам мэрии запустить в городе ночной маршрут муниципального транспорта.

Она отметила, что автобусы рано уходят с маршрутов и многие люди не могут добраться до дома или работы.

Как пояснил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Уланбек Бейшенбаев, на сегодня городской автотранспорт курсирует в городе до часу ночи. Хотя часть водителей, возможно, завершают работу раньше.

Над предложением девушки обещали подумать и пересмотреть тариф на ночной маршрут.

Кстати, на Дорожном совете рассказали, что в Бишкеке кардинально пересмотрят схемы движения автобусов, увеличат число выделенных полос и введут почасовой тариф за проезд.
