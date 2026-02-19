18:27
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества

Фото 24.kg. Уланбек Бейшенбаев

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Уланбек Бейшенбаев рассказал журналистам о масштабных планах по реформированию системы общественного транспорта столицы.

По его словам, изменения затронут все действующие маршруты. «Все 72 маршрута оптимизируют, то есть полностью изменят», — сообщил он.

Часть маршрутов станет кольцевыми, что позволит улучшить транспортную доступность и перераспределить пассажиропотоки. Другие полностью изменят свои схемы.

По его словам, основная цель реформы — повышение эффективности работы общественного транспорта, сокращение интервалов движения и создание более удобной системы пересадок для пассажиров.

Отдельно Уланбек Бейшенбаев прокомментировал ситуацию с «вафельной» разметкой на перекрестках. По его словам, она оказалась неэффективной. Водители зачастую игнорируют ее при отсутствии камер проекта «Безопасный город». В итоге ожидаемого результата она не приносит.

В Бишкеке планируют расширять сеть выделенных полос для общественного транспорта.

Их намерены организовать на улицах Абдрахманова и Жибек Жолу, а также на Южной магистрали. Это должно способствовать увеличению скорости движения автобусов и снижению задержек в часы пик.

Реформа предусматривает внедрение более гибкой системы оплаты проезда. По словам Уланбека Бейшенбаева, несмотря на то что пассажирам, возможно, придется делать несколько пересадок, будет действовать единый тариф в течение одного часа.

«Да, будет несколько пересадок, но мы планируем сделать оплату по карте «Тулпар» в течение часа — использование на одном или более маршрутах по 17 сомов. Оплатил один раз и катайся целый час», — пояснил директор департамента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362784/
просмотров: 857
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 127 дорог
В новогоднюю ночь в Бишкеке автобусы будут работать до 2.00-3.00
В Бишкеке изменили еще один электробусный маршрут
Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Запускается новый маршрут электробусов № 66
В Бишкеке усилен контроль за выпуском пассажирских автобусов на линию
В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусов № 1, 243
В Бишкеке временно изменена схема движения экспресс-маршрута № 1
Нападают с ножом, толкают, пинают. Суровые будни контролеров в автобусах Бишкека
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
19 февраля, четверг
18:23
В Чуйской области задержан начальник следствия ГКНБ по подозрению в коррупции В Чуйской области задержан начальник следствия ГКНБ по ...
18:22
Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника
18:20
В городе Ош назначены два новых вице-мэра
18:18
Рыбоводы бьют тревогу: депутаты требуют разъяснений по запрету на импорт кормов
17:46
Австралийские ученые впервые обнаружили акулу в водах Антарктики