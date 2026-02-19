В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Уланбек Бейшенбаев рассказал журналистам о масштабных планах по реформированию системы общественного транспорта столицы.

По его словам, изменения затронут все действующие маршруты. «Все 72 маршрута оптимизируют, то есть полностью изменят», — сообщил он.

Часть маршрутов станет кольцевыми, что позволит улучшить транспортную доступность и перераспределить пассажиропотоки. Другие полностью изменят свои схемы.

По его словам, основная цель реформы — повышение эффективности работы общественного транспорта, сокращение интервалов движения и создание более удобной системы пересадок для пассажиров.

Отдельно Уланбек Бейшенбаев прокомментировал ситуацию с «вафельной» разметкой на перекрестках. По его словам, она оказалась неэффективной. Водители зачастую игнорируют ее при отсутствии камер проекта «Безопасный город». В итоге ожидаемого результата она не приносит.

В Бишкеке планируют расширять сеть выделенных полос для общественного транспорта.

Их намерены организовать на улицах Абдрахманова и Жибек Жолу, а также на Южной магистрали. Это должно способствовать увеличению скорости движения автобусов и снижению задержек в часы пик.

Реформа предусматривает внедрение более гибкой системы оплаты проезда. По словам Уланбека Бейшенбаева, несмотря на то что пассажирам, возможно, придется делать несколько пересадок, будет действовать единый тариф в течение одного часа.

«Да, будет несколько пересадок, но мы планируем сделать оплату по карте «Тулпар» в течение часа — использование на одном или более маршрутах по 17 сомов. Оплатил один раз и катайся целый час», — пояснил директор департамента.