В Бишкеке показали новые автобусы для жилмассивов

Мэрия Бишкека представила новые модели автобусов, которые могут закупить для обслуживания жилых массивов — среди них газовый Zhong Tong и электрический Yutong. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Презентация прошла 16 апреля с участием мэра столицы Айбека Джунушалиева.

Городским властям представили низкопольный автобус Zhong Tong на газомоторном топливе и электрический автобус Yutong. Обе модели длиной около 8,9 метра оснащены кондиционерами и адаптированы для людей с инвалидностью.

В мэрии отмечают, что техника предназначена для работы в жилых массивах, где необходим компактный транспорт, способный передвигаться по узким улицам.





Всего муниципалитет планирует приобрести 625 малогабаритных автобусов для обновления городского автопарка.

Напомним, в мэрии Бишкека под председательством вице-мэра Рамиза Алиева прошла встреча с производителями автобусов. При выборе поставщиков будут учитывать цену, качество, безопасность и экологичность.