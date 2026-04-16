Общество

В Бишкеке показали новые автобусы для жилмассивов

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Мэрия Бишкека представила новые модели автобусов, которые могут закупить для обслуживания жилых массивов — среди них газовый Zhong Tong и электрический Yutong. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Презентация прошла 16 апреля с участием мэра столицы Айбека Джунушалиева.

Новые автобусы рассматриваются в рамках масштабной закупки 625 единиц транспорта.

Городским властям представили низкопольный автобус Zhong Tong на газомоторном топливе и электрический автобус Yutong. Обе модели длиной около 8,9 метра оснащены кондиционерами и адаптированы для людей с инвалидностью.

В мэрии отмечают, что техника предназначена для работы в жилых массивах, где необходим компактный транспорт, способный передвигаться по узким улицам.

Уже на следующей неделе в Бишкеке поступят дополнительные образцы автобусов для расширенного сравнительного анализа. В настоящее время проводится тестирование представленных моделей, по итогам которого будет принято окончательное решение о поставщиках и характеристиках закупаемого транспорта.

Всего муниципалитет планирует приобрести 625 малогабаритных автобусов для обновления городского автопарка.

Напомним, в мэрии Бишкека под председательством вице-мэра Рамиза Алиева прошла встреча с производителями автобусов. При выборе поставщиков будут учитывать цену, качество, безопасность и экологичность.
