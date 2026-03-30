В Бишкеке до 400 автобусов не выходят на линии из-за нехватки водителей

На площадке «Шааркана» в столице инициативная группа «Урбан Хаб Бишкек» презентовала исследование «Анализ сети общественного транспорта в Бишкеке». В формате открытого обсуждения эксперты, журналисты и горожане попытались разобраться, как на самом деле работает транспортная система города — без абстракций, опираясь на данные, карты и реальные сценарии передвижения.

Как изменился транспорт за последние годы

1 тысяча 567 муниципальных автобусов и электробусов;

130 частных автобусов;

около 320 маршруток.

За последние годы система общественного транспорта в Бишкеке заметно изменилась: маршрутные такси постепенно заменяют автобусами, активно пополняется автопарк. По словам исследователя Алексея Журавлева, сегодня в столице курсируют:

При этом обновление автопарка происходило волнами: от так называемых тюлеевских автобусов конца 2000-х до масштабных и более качественных закупок последних лет. Только за 2023 год приобретено 624 автобуса, в 2024-м — 585, а в 2026 году мэрия планирует закупить еще 625 единиц.

Какие автобусы лучше

Исследователи отдельно оценили качество транспорта. Наиболее соответствующими современным требованиям названы 120 электробусов, закупленных в прошлом году, — они низкопольные, оснащены кондиционерами, кнопками «стоп» и удобствами для маломобильных пассажиров.

Положительные оценки также получили автобусы китайской марки «Ютонг» и турецкие «Исузу». При этом около 65 процентов автопарка составляют автобусы «Джонтонг», которые критикуют за отсутствие кондиционеров и недостаточный комфорт. Власти планируют частично решить проблему — ожидается приезд специалистов из Китая для установки кондиционеров, хотя это возможно не во всех моделях.

Маршруты и доступность

Одной из ключевых тем стала эффективность маршрутной сети. Самыми эффективными названы маршруты № 195 и 212, а наименее — № 23 и 2 (по данным за декабрь 2025 года).

При этом, как подчеркнул Алексей Журавлев, даже на популярных направлениях не всегда используются самые вместительные автобусы, что снижает общую эффективность системы.

Отдельное внимание уделили доступности остановок:

оптимальное расстояние — до 500 метров или 5-7 минут пешком;

фактически только около 25 процентов территории города соответствует этим параметрам;

есть остановки, через которые не проходит ни один маршрут.

Кто и как передвигается по городу

Согласно Генеральному плану — 2050:

38 процентов жителей пользуются общественным транспортом;

41 процент предпочитают личные автомобили;

остальные передвигаются пешком или на альтернативном транспорте.

Для сравнения: исследователь привел в пример столицу Чехии Прагу, где около 75 процентов жителей выбирают общественный транспорт.

Выделенные полосы и скорость

Одним из ключевых решений эксперты называют развитие выделенных полос. Сейчас их протяженность составляет всего 11,3 километра — это около 2 процентов всей маршрутной сети.

Средняя скорость автобусов — 18 километров в час, что напрямую связано с пробками. При этом, по данным исследований, выделенные полосы способны:

перевозить в четыре раза больше пассажиров;

снижать аварийность;

увеличивать скорость движения.

Кадровый кризис и простаивающий транспорт

Отдельной проблемой, озвученной на встрече, стал дефицит кадров. По словам участников обсуждения, около 400 автобусов не выходят на линию из-за нехватки водителей.

Журналист Ирина Байрамукова рассказала, что в автобусных депо не хватает специалистов: молодежь не идет работать с техникой, а действующие слесари зачастую пенсионного возраста и упрощают сложные системы «по-старому».

Также отмечаются:

нехватка водителей и сменщиков;

высокая нагрузка — работа почти без выходных;

отсутствие служебной развозки, из-за чего водители тратятся на такси при зарплате около 50 тысяч сомов. Фото 24.kg

Что предлагают эксперты

Среди предложенных решений:

развитие выделенных полос;

оптимизация маршрутов с учетом реальных потоков;

внедрение системы оплаты с пересадками (единый билет на 1 час);

запуск пилотных маршрутов с последующим общественным обсуждением.

При этом эксперты подчеркивают: любые изменения должны базироваться на комплексном анализе всей транспортной системы.

Проблемы остаются

Несмотря на обновление автопарка, система общественного транспорта в Бишкеке все еще сталкивается с рядом системных проблем — от неудобных остановок до нехватки кадров и неравномерного покрытия маршрутной сетью.

Обсуждение на «Шааркане» показало, что для устойчивых изменений необходим не только новый удобный для всех транспорт, но и продуманная стратегия развития городской мобильности.