В новогоднюю ночь в Бишкеке автобусы будут работать до 2.00-3.00

В новогоднюю ночь в Бишкека задействуют около 300 муниципальных автобусов, которые будут работать до 2.00-3.00. Об этом сообщил в мэрии столицы.

Как отмечается, в центре города ожидается большое скопление людей из-за праздничных мероприятий на площади Ала-Тоо. Поэтому муниципальный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Автобусы будут курсировать до тех пор, пока не развезут всех пассажиров по маршрутам, и никто не останется на площади без возможности уехать.

Муниципалитет заверил, что весь общественный транспорт будет работать в штатном режиме, чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан в ночь празднования Нового года.