Только благодаря свободе слова граждане узнают правдивую информацию о пандемии

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко объяснила 24.kg, зачем чиновникам нужен закон о манипулировании информацией.

По ее словам, она и ряд ее коллег последовательно выступают против скандальной инициативы Гулшат Асылбаевой, как и любого законопроекта, имеющего своей целью ограничение свободы слова.

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«В самом начале пандемии, в том числе и во время действия режима ЧП, мы видели резкое ограничение прав и свобод журналистов и ограничение официальной информации, попытки дозировать ее, выдавать только то, что является, по мнению чиновников, важным и скрывать остальное. Но имея традиции свободной журналистики и нашу завоеванную свободу слова, СМИ смогли донести правду до кыргызстанцев. В случае, если бы президент тогда подписал этот дискриминационный документ, многие издания просто замолчали бы и не смогли информировать население о ситуации», — считает Наталья Никитенко.

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Она напомнила, как врачей заставляли извиняться за правду, как премьер-министр и министр здравоохранения заявляли, что страна готова к пандемии.

«Любой ретивый чиновник из желания понравиться и угодить начальству объявил бы фейком любую информацию о реальных проблемах системы здравоохранения, лекарственного обеспечения. Мы видим примеры наших соседей по региону где растет заболеваемость и смертность, но официальные СМИ и власть опровергают сам факт наличия пандемии. Боюсь, что и у нас была бы такая картина», — сказала Наталья Никитенко.

Многим чиновникам очень хотелось бы иметь этот закон. Тогда не надо было бы отчитываться, куда делась донорская помощь, лекарства и почему полгода госорганы ничего не делали.

Наталья Никитенко

Парламентарий добавила, если закон будет подписан, то все сомнения можно назвать фейком и отмахнуться как от надоевшей мухи.

Нардеп обратилась к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не подписывать резонансный закон. Напомним, он поступил в аппарат главы государства. Решение будет принято в течение трех недель.

26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтений одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники убедительно просят Сооронбая Жээнбекова наложить вето на этот дискриминационный и скандальный законопроект, угрожающий свободе слова в стране.