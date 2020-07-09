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Власть

Закон о манипулировании информацией поступил на подпись президенту

Закон «О манипулировании информацией», принятый Жогорку Кенешем, поступил на подпись президенту. Об этом 24.kg сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.  

По его данным, решение подписать скандальный проект, предложенный нардепом Гульшат Асылбаевой, или наложить вето будет принято в течение месяца. 

Напомним, что 26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтений одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники убедительно просят Сооронбая Жээнбекова наложить вето на этот дискриминационный и скандальный законопроект, угрожающий свободе слова в стране. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/158885/
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