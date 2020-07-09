Закон о манипулировании информацией поступил на подпись президенту

Закон «О манипулировании информацией», принятый Жогорку Кенешем, поступил на подпись президенту. Об этом 24.kg сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, решение подписать скандальный проект, предложенный нардепом Гульшат Асылбаевой, или наложить вето будет принято в течение месяца.

Напомним, что 26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтений одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники убедительно просят Сооронбая Жээнбекова наложить вето на этот дискриминационный и скандальный законопроект, угрожающий свободе слова в стране.