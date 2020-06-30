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Общество

ОБСЕ: Закон о манипулировании информацией ограничит свободу выражения мнений

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил озабоченность по поводу недавно принятого закона о манипулировании информацией в Кыргызстане.

По его словам, этот документ может привести к неоправданным ограничениям свободы СМИ. «Я разделяю озабоченность властей по борьбе с распространением ложной информации, связанной с текущим кризисом в области здравоохранения. Однако расплывчатые юридические определения не обеспечат пользователей средств массовой информации и социальных сетей необходимой правовой определенностью, чтобы предвидеть последствия их деятельности. Поэтому моя канцелярия готовит пересмотр закона, который я предоставлю властям», — добавил Харлем Дезир.

Кроме того, регулирование онлайн-контента «уполномоченным государственным органом» может в отсутствие четкого механизма и надлежащей процедуры серьезно ограничивать свободу выражения мнений.

Харлем Дезир

Он напомнил депутатам о совместном заявлении, опубликованном 19 марта, вместе со Специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их выражения Дэвидом Кейем и Специальным докладчиком Межамериканской комиссии по правам человека по свободе выражения мнений по поводу COVID −19. В нем отмечалось, что приняты соответствующие законодательные акты, затрагивающие свободу выражения мнений, в которых подчеркивалось: «Здоровье человека зависит не только от легкодоступного медицинского обслуживания. Это также зависит от доступа к точной информации о характере угроз и способах защиты себя, своей семьи и своего сообщества».

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Харлем Дезир и два специальных докладчика также заявили, что право на доступ к информации означает, что правительства должны прилагать исключительные усилия для защиты работы журналистов. СМИ, как отметили эксперты, выполняют важнейшую функцию в момент чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, особенно когда они направлены на информирование общественности о критически важной информации и мониторинг действий правительства.

Напомним, 26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтения одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Отечественные и международные правозащитные организации призывают президента Сооронбая Жээнбекова наложить на законопроект вето.

Накануне в Бишкеке состоялся митинг #RЕакция 3.0. Около 500 человек требовали, чтобы президент наложил вето на законопроект о манипулировании информацией. Митингующие также требовали от инициатора документа Гульшат Асылбаевой прекратить полномочия депутата и сдать мандат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157820/
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