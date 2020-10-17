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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Полезные советы

Вторая волна COVID-19. Как не заразиться коронавирусом

В Кыргызстане вновь ухудшается эпидемиологическая обстановка. В Бишкеке готовятся ко второй волне коронавируса. В столице полностью укомплектованы 20 стационаров на 1 тысячу 173 койко-места. Но число заболевших растет, и волонтеры уже жалуются на отсутствие мест в больницах для пациентов с COVID-19.

В этой ситуации очень важно помнить и применять простые правила, которые помогут избежать инфекции.

1

Поддерживать уровень информированности

Большое количество людей не проявляет никакого интереса к инфекционным заболеваниям. Важно знать, что вирус может появиться в любом месте и в любое время, и предпринять соответствующие действия на основе правильной и достоверной информации.

2

Узнавать о вирусах и бактериях

Вирусы и бактерии различаются по уровню инфекционности, симптомам, уровню смертности и путям передачи. В случае с коронавирусом, предотвращать его распространение следует изоляцией путей передачи.

Иными словами, нужно избежать попадания вируса в организм и не позволять зараженному человеку его распространять — устранить возможность передачи воздушно-капельным путем и через физический контакт.

3

Правильные привычки

Основные принципы предотвращения инфекции — правильное мытье рук с течение 40 секунд. Если невозможно вымыть руки, вы можете использовать антибактериальные спиртосодержащие салфетки или антисептик. Другой эффективный метод — стерилизация предметов и поверхностей, к которым прикасалось много людей, чтобы удалить с них вирусы и бактерии. Еще одна мера — употреблять продукты, которые улучшают иммунитет (например, содержащие маслянокислые или молочнокислые бактерии), и правильный уход за полостью рта.

4

Пользуйтесь новыми технологиями

Недавно появились новые технологии для предотвращения заражения вирусом. Удаление вирусов и бактерий с помощью спирта — это только временный эффект, но уже разработали новые дезинфицирующие средства, которые могут сохранять свою дезинфицирующую способность в течение нескольких дней или даже месяцев. Рынок пополнился очистителями воздуха и системами вентиляции, которые очень эффективны в удалении вирусов и бактерий.

5

Чихайте правильно

Кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку и немедленно ее выбрасывайте. Локоть используйте только в крайних случаях. Если вирус попадет на одежду, он продолжит жизнедеятельность до недели, а может, и больше. Поэтому вы можете заразить других людей.

Коронавирус распространяется, когда человек кашляет и чихает, но с большими каплями слюны.

6

Руки прочь от лица

Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159270/
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