Набраться опыта, отдать долг. Что держит молодых врачей в госбольницах

Вспышка коронавируса обнажила проблемы отечественной системы здравоохранения. Старые здания больниц, отсутствие оборудования, нехватка лекарств, мизерная зарплата, наплевательское отношение чиновников к медработникам...

Мало кто захочет работать в таких условиях. Специалисты пред- и пенсионного возраста пока еще продолжают работать. А вот молодежь долго терпеть пустые обещания не хочет. Что держит молодых специалистов в государственных больницах и что может стать последней каплей? 24.kg выслушало мнения некоторых из них.

Насколько хватит энтузиазма

На одном энтузиазме долго не протянешь. Нужно повышать зарплату медикам. Она в среднем должна быть 30-40 тысяч сомов, а в идеале — 50-60 тысяч. Эрмек Исмаилов

Эрмек Исмаилов работает в больнице управделами президента шесть лет. «Первая моя зарплата как хирурга очень маленькая, лучше не буду ее называть. Вторая работа — ургентным терапевтом в реанимации, там получаю около 9 тысяч сомов за 0,5 ставки (все зависит от часов дежурств). У меня нет своего жилья, живу с родственниками. Если бы пришлось платить за аренду квартиры, уже бы давно уехал за границу. Держаться можно до определенного момента, а когда у тебя семья, дети, приходится искать пути, чтобы зарабатывать больше. Сейчас у меня растет семимесячный сын, и я тоже думаю о разных вариантах», — признался он.

«При этом не внедрять кучу индикаторов, как это сделали с семейными врачами», — добавил он.

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«Врач должен думать только о том, как вылечить пациента и улучшить свои знания. У нас же врач на 80 процентов думает о документах, которые нужно заполнить, чтобы его не наказали, и лишь на 20 процентов — о пациентах. Нужно менять систему, до минимума сократить работу с документами», — предложил специалист.

По его мнению, врачи в КР заслуживают большего, сейчас они как на войне. «Зарубежные специалисты, которые приезжают в Кыргызстан, говорят, это преступление работать в таких условиях. Я читал, что в Израиле чиновники отдали свои зарплаты. Я не жду, что наши последуют этому примеру, но надеюсь на сокращение каких-то расходов, чтобы увеличить зарплату медикам», — сказал Эрмек Исмаилов.

Молодой врач также настаивает, чтобы труд медиков обезопасили. «Врачи боятся брать ответственность. Шаг влево, шаг вправо — могут посадить, уволить. Они со всех сторон окружены, но, несмотря на это, стараются помогать людям. Поэтому нужно не гнобить их при каждом удобном случае, а позволить уверенно работать», — сказал хирург.

Что удерживает его в госбольнице?

«Меня так воспитали. Кто, если не мы, молодые? Врач из-за границы не приедет к нам работать. В 2018 году я был на стажировке в Корее и увидел, насколько корейцы патриотичны по отношению к своему народу и стране. И это укрепило мои патриотичные мысли, хоть это и звучит пафосно», — объяснил свой выбор Эрмек Исмаилов.

Вернуть долг государству

Еще одна из причин, почему молодые специалисты идут работать в государственные медучреждения — банальная двухлетняя отработка. Это касается тех, кто учился на бюджете.

Опыт работы у реаниматолога-анестезиолога Кожобека Дыйканбаева всего год. Сначала попал в Чуйскую территориальную больницу, позже устроился в бишкекский центр экстренной медицины. Средняя зарплата, по его словам, составляет 7-8 тысяч сомов. На такую сумму просто не выжить, поэтому молодой врач подрабатывает еще в двух местах.

Но жить-то надо не одной работой. Зарплата должна быть такой, чтобы хватало и семью прокормить, и сбережения делать, и на отдых откладывать. Кожобек Дыйканбаев

Он отметил, что почти все его однокурсники работают по распределению в тех регионах, откуда они приехали на учебу изначально. «Их это в принципе устраивает. В областях большой дефицит кадров, и условия там немного другие, нежели в Бишкеке. Там есть доплаты за сельскую местность, высокогорье, а также благодарность населения», — добавил врач. Останется ли он после отработки, пока не знает.

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Другая причина работать в госбольницах, где всегда большой поток пациентов, — возможность набраться опыта. Где еще набить руку молодому хирургу, травматологу, стоматологу?

К сожалению, не все выдерживают жизнь в спартанских условиях в глубинке. Местные власти, обязанные помочь с решением жилищного вопроса, самоустраняются от проблемы. Техническое оснащение больниц в селах слабое. А потому, набравшись опыта и отработав положенный срок, многие уходят в частные клиники, открывают свои кабинеты, уезжают за рубеж или вовсе уходят из профессии.

Нужны врачи? Меняйте систему

Эльзар Токтоназаров проработал в Национальном госпитале семь лет сосудистым хирургом. Зарплата была 3,5-4 тысячи сомов, на полторы ставки — 10,5 тысячи. Сейчас он работает в частной клинике в Санкт-Петербурге.

«Нагрузка и стиль работы такой же, а зарплата — под 100 тысяч. Появилась возможность подправить финансовое положение семьи и получать удовольствие от работы. И самое главное — отношение пациентов к врачу здесь совсем иное, чувствуется уважение. Работая в Санкт-Петербурге, мы поняли, что наши знания и навыки очень даже на высоком уровне. Нас здесь принимают за высококвалифицированных специалистов и относятся соответственно», — поделился своими наблюдениями Эльзар Токтоназаров.

Мы почувствовали себя людьми, появилось время на посещение музеев, театров и повышать свой кругозор. Эльзар Токтоназаров

В Кыргызстане, по его словам, совсем мало возможностей для саморазвития и очень много угнетающих факторов. Хирург перечислил целый ряд проблем в госмедицине, над которым стоит задуматься лицам, принимающим решения: «Крайне черствая система управления, отсутствие гибкости, непринятие чего-либо нового, отсутствие стремления к переменам. Одни и те же лица на должностях. Сколько обращались с предложениями об инновациях, реформах — везде только сопротивление».

Несколько лет назад Эльзар Токтоназаров выступал с заявлениями о низкой зарплате и запустил в соцсетях флешмоб #зарплатаврача. «После этого стали поступать звонки сверху, вызывали на ковер и откровенно просили молчать», — признался он.

В настоящее время Эльзар Токтоназаров учится в питерской аспирантуре, его жена — в ординатуре. Поэтому ближайшие три года они проведут в РФ, но в планах — вернуться на родину и открыть свою клинику.