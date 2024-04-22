В Бишкеке прошла вторая крупнейшая международная выставка-форум в сфере моды и текстиля — TEXPO-2024, собравшая крупнейших представителей швейной индустрии из Кыргызстана, Китая, Японии, Бангладеш, Италии, Германии, Великобритании, Ирландии, ОАЭ, России, Узбекистана, Казахстана, Турции, Ирака, Бахрейна и Кувейта. Общее количество участников превысило 4 тысячи 500 человек. Генеральным партнером форума выступил «РСК Банк».

Заместитель председатель правления «РСК Банка» Айчурек Жакыпова, выступая на открытие TEXPO-2024 с приветственным словом, подчеркнула важность развития бренда Made in Kyrgyzstan и заявила о готовности банка поддерживать швейную отрасль республики и, в частности, экспортно ориентированное производство.

«Сегодня рынок продукции текстильной и швейной промышленности стал одним из важных секторов экономики Кыргызстана. Но такие достижения требуют ресурсов для увеличения оборотных средств и в целом развития бизнеса. С учетом этого «РСК Банк» разрабатывает различные кредитные продукты, которые дают возможность предпринимателям получить финансирование на пополнение оборотного капитала и увеличение основных производственных мощностей. Наша цель – добиться развития сектора, что предполагает создание рабочих мест, развитие регионов, решение социальных проблем и повышение благосостояния населения», — сказала Айчурек Жакыпова.

TEXPO-2024 проходил параллельно двумя крупными блоками мероприятий — форум и выставка.

На форуме были представлены актуальные презентации от международных и кыргызстанских спикеров. В их числе выступила начальник кредитного департамента «РСК Банка» Жийдегул Сапаралиева. Она презентовала инновационные программы финансирования банка, разработанные специально для швейной отрасли. Это такие кредитные продукты, как «Ишкер-Айым», направленные на поддержку женского предпринимательства, лизинг, факторинг, беспроцентные кредиты для поддержки МСБ.

Кроме того, во второй день форума руководитель Исламского окна «РСК Банка» Эстер Аймукамбетов провел презентацию об исламских принципах и условиях финансирования в сфере текстильной промышленности. На сегодня это один из востребованных продуктов среди предпринимателей КР, позволяющих масштабировать бизнес в соответствии с требованиями шариата.

В дни проведения выставки-форума каждый из участников TEXPO-2024 имел возможность получить детальную консультацию по каждому из этих продуктов от сотрудников «РСК Банка».

Также в рамках TEXPO-2024 Татьяна Шахин-Байло, возглавляющая проектный офис коллаборации MEGA&«РСК Банк», презентовала приложение «Ишкер24», разработанное компаниями в помощь предпринимателям. Этот проект — единое цифровое решение для МСБ в рамках формирования Govfintech экосистемы КР. В течение всех трех дней проведения форума сотрудники банка активно консультировали предпринимателей и подключали их к «Ишкер24».

Отметим, TEXPO-2024 проходил с целью масштабирования и укрепления выхода на зарубежные рынки представителей сферы текстиля и моды Кыргызстана. В выставке-форуме приняли участие производители, дистрибьюторы, импортеры, экспортеры, продавцы и покупатели.