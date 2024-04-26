11:56
USD 88.84
EUR 95.29
RUB 0.96
Экономика

После падения рубль начал дорожать относительно сома

За последние сутки рубль вновь укрепился относительно сома, немного подорожал евро, доллар и тенге — стабильны. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,72-89 сомов, продают — по 89,3-89,53 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 88,84 сома (снижение на 0,01 процента).

Евро немного укрепился. Сегодня его покупают по 94,86-95,3 сома, продают — 95,5-95,83 сома. Официальный курс евро — 95,2858 (рост на 0,39 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,954-0,957 сома, продают — по 0,967-0,974 сома. Номинальный курс — 0,9625 сома (рост на 0,75 процента).

Курс казахского тенге за сутки не изменился. Его покупают по 0,1371-0,1401 сома, продают — 0,202-0,2057. Официальный курс — в 0,2 сома.

Нацбанк Кыргызстана трижды в апреле скупал доллары на валютном рынке. Всего за месяц НБ КР изъял с рынка $62 миллиона 150 тысяч.

Отметим, что Национальный банк называет ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292683/
просмотров: 1127
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Сом вновь немного укрепился относительно доллара и рубля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 апреля
Курс рубля по отношению к сому продолжает снижаться
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Популярные новости
Налоговая декларация. Почему ее&nbsp;важно сдавать и&nbsp;как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию
Сом вновь немного укрепился относительно доллара и&nbsp;рубля Сом вновь немного укрепился относительно доллара и рубля
Бизнес
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
26 апреля, пятница
11:50
Теперь и в Нарынском районе сошел сель Теперь и в Нарынском районе сошел сель
11:49
За сутки в Кыргызстане зарегистрировали шесть пожаров
11:26
Наркотики на 12 миллионов сомов изъяли у кыргызстанца
11:24
Кыргызстанцы заняли третье место в командных соревнованиях по конкуру в Ташкенте
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 апреля