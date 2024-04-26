После падения рубль начал дорожать относительно сома

За последние сутки рубль вновь укрепился относительно сома, немного подорожал евро, доллар и тенге — стабильны. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 88,72-89 сомов, продают — по 89,3-89,53 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 88,84 сома (снижение на 0,01 процента).

Евро немного укрепился. Сегодня его покупают по 94,86-95,3 сома, продают — 95,5-95,83 сома. Официальный курс евро — 95,2858 (рост на 0,39 процента).

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,954-0,957 сома, продают — по 0,967-0,974 сома. Номинальный курс — 0,9625 сома (рост на 0,75 процента).

Курс казахского тенге за сутки не изменился. Его покупают по 0,1371-0,1401 сома, продают — 0,202-0,2057. Официальный курс — в 0,2 сома.

Нацбанк Кыргызстана трижды в апреле скупал доллары на валютном рынке. Всего за месяц НБ КР изъял с рынка $62 миллиона 150 тысяч.

Отметим, что Национальный банк называет ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.