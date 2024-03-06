Сразу пять реаниматологов-анестезиологов уволились в Иссык-Кульской больнице

Сразу пять молодых реаниматологов-анестезиологов уволились в Иссык-Кульской областной объединенной больнице. Об этом в Facebook сообщила глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

По ее словам, они «не выдержали неадекватных зарплат и чрезмерных нагрузок».

«Реаниматологи-анестезиологи работают на износ практически круглые сутки, не отходя от тяжелых больных 25 дней в месяц. Заявление тут же подписали. Вслед за этим отменили все операции и манипуляции в связи с «нехваткой» кадров. Конечно, чиновники в МЗ КР пытаются закрыть эту нишу командированными специалистами, которых недостаточно для решения давно возникшей серьезной проблемы. Очевидно, что и эти командированные задержатся ненадолго, уйдут после изнурительного труда и отсутствия достойных условий для проживания», — написала Бермет Барыктабасова.

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Координатор Минздрава по Иссык-Кульской области Бейшекан Жайлымышова прокомментировала ситуацию 24.kg.

По ее словам, молодые специалисты написали заявление еще в феврале.

«Нагрузка у них была как обычно у всех врачей — полторы ставки. Нехватка кадров, как известно, есть по всей республике. С ними поговорили, финансисты все объяснили, показали. 29 февраля они еще раз потребовали подписать заявления. 4 марта мы с ними встретились, представители Фонда обязательного медицинского страхования тоже присутствовали, снова все объяснили. Но врачи сказали, что их не устраивает зарплата. Они настаивали на увольнении, поэтому 4 марта им подписали заявления. А что делать?» — сказала Бейшекан Жайлымышова.

Она отметила, что это молодые специалисты, работают только первый год, поэтому пока доплат за категорию и выслугу лет у них не было.

«Они получали больше 35 тысяч сомов после вычета налогов. В среднем другие медработники получают столько же. Выходить за рамки законодательства мы не можем, у нас не частное предприятие, — пояснила Бейшекан Жайлымышова. — Мы поставили в известность Минздрав 1 марта».

Из Национального госпиталя в Каракол отправили одного реаниматолога. Еще один оставался в Иссык-Кульской больнице. Заведующая отделением кардиологии тоже анестезиолог, ей дали дополнительные полставки.

«Операции не останавливали, мы выходим из ситуации. Кроме того, есть помощники — ординаторы. Уволившиеся пять врачей тоже были ординаторами, всему научились, а теперь ушли. Они бесплатно жили в общежитии с нормальными условиями, на Новый год из администрации области им выдали денежные премии», — резюмировала Бейшекан Жайлымышова.