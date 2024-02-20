Утверждено Положение о Национальном центре фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в целях совершенствования научной деятельности в системе здравоохранения.

Центр является государственной лечебно-диагностической, образовательной и научно-исследовательской организацией здравоохранения третичного уровня, предоставляющей специализированную медико-санитарную помощь в области фтизиатрии с использованием высокотехнологичного оборудования, передовых научных достижений, привлечением высококвалифицированных медицинских кадров и осуществляющей лечебно-профилактическую, образовательную деятельность, научные исследования в области фундаментальной и прикладной медицины.