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Утверждено Положение о Национальном центре фтизиатрии

Утверждено Положение о Национальном центре фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в целях совершенствования научной деятельности в системе здравоохранения.

Центр является государственной лечебно-диагностической, образовательной и научно-исследовательской организацией здравоохранения третичного уровня, предоставляющей специализированную медико-санитарную помощь в области фтизиатрии с использованием высокотехнологичного оборудования, передовых научных достижений, привлечением высококвалифицированных медицинских кадров и осуществляющей лечебно-профилактическую, образовательную деятельность, научные исследования в области фундаментальной и прикладной медицины.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/287232/
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