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Бизнес

Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие

В Кыргызстане все более популярным становится приобретение жилья в строящихся объектах. Однако здесь есть определенные риски. Депутаты Жогорку Кенеша отмечают, что уже более сорока строительных компаний в стране не выполнили свои обещания. Это еще раз говорит о том, как важно будущим покупателям знать о своих правах и четко формулировать требования к застройщикам.

Одним из распространенных рисков является предложение подписать различные документы, такие как договор бронирования или договор инвестирования. Так компании поступают в силу того, что не могут подписывать договоры долевого участия, потому что еще не получены разрешения на строительство. В связи с этим сделки могут быть аннулированы. Многие будущие покупатели соглашаются на такие условия, привлеченные низкой ценой на недвижимость.

Часто покупатели не проверяют документы компании перед подписанием сделки и оплатой. 

В ответ на это Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства запустило портал объектов строительства, который призван повысить информированность населения о покупаемом жилье. На этом ресурсе можно получить информацию о строящихся объектах и узнать об их регистрации в государственном реестре строительства.

 

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, строительная компания Vilar предлагает следовать некоторым правилам:
  • Проверьте документы компании. Удостоверьтесь, что застройщик имеет все необходимые разрешения и лицензии на строительство. Это можно сделать в реестре Госстроя.
  • Не спешите подписывать договор и вносить оплату. Внимательно изучите все документы, которые предлагает застройщик. Обратитесь за консультацией к юристу, если у вас есть сомнения или вопросы.
  • Исследуйте рынок. Сравните цены на жилье у разных застройщиков и узнайте отзывы о них от других покупателей. Это поможет определить, является ли предлагаемая вам цена адекватной.
  • Обращайтесь к официальным источникам информации. Воспользуйтесь ресурсами, предоставленными государственными органами, чтобы получить достоверную информацию о строящихся объектах и их застройщиках.

Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить вас от возможных рисков при приобретении жилья через долевое участие. Строительная компания Vilar предупреждает: помните, что осведомленность и внимательность – ваши главные помощники в этом процессе.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/292263/
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