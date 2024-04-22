Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие

В Кыргызстане все более популярным становится приобретение жилья в строящихся объектах. Однако здесь есть определенные риски. Депутаты Жогорку Кенеша отмечают, что уже более сорока строительных компаний в стране не выполнили свои обещания. Это еще раз говорит о том, как важно будущим покупателям знать о своих правах и четко формулировать требования к застройщикам.

Одним из распространенных рисков является предложение подписать различные документы, такие как договор бронирования или договор инвестирования. Так компании поступают в силу того, что не могут подписывать договоры долевого участия, потому что еще не получены разрешения на строительство. В связи с этим сделки могут быть аннулированы. Многие будущие покупатели соглашаются на такие условия, привлеченные низкой ценой на недвижимость.

Часто покупатели не проверяют документы компании перед подписанием сделки и оплатой.

В ответ на это Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства запустило портал объектов строительства, который призван повысить информированность населения о покупаемом жилье. На этом ресурсе можно получить информацию о строящихся объектах и узнать об их регистрации в государственном реестре строительства.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, строительная компания Vilar предлагает следовать некоторым правилам: