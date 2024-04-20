Новое здание построят детскому реабилитационному центру в Чолпон-Ате

Новое здание построят Республиканскому детскому реабилитационному центру имени Ибн Сины в Чолпон-Ате. Об этом сообщили в пресс-центра Минздрава.

По его данным, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом работ.

Строительство здания началось в мае 2023 года. В нем три двухэтажных корпуса. Здание рассчитано на 100 коек и отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. В центре имеется два отделения, клиническая и бактериологическая лаборатории, рентген, физиотерапевтический, стоматологический кабинеты, соляная шахта, пищеблок, спортивный зал, зал лечебной физкультуры.

Строительные работы завершены и ведутся внутренние отделочные работы. Также принято решение о выделении дополнительных средств для бурения скважины, чтобы обеспечить чистой питьевой водой, и на благоустройство прилегающей территории, строительство спортивной и детской площадок.

Открытие центра запланировано на 1 июня, в Международный день защиты детей. В нем будет оказываться лечебно-реабилитационная помощь детям, страдающим легочными заболеваниями.