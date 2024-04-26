В Минсельхозе рассказали, что можно экспортировать из Кыргызстана в Китай

Департамент химизации, защиты и карантина растений и Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассказали, какую сельскохозяйственную продукцию можно экспортировать из Кыргызстана в Китай.

Продукция, экспортируемая из Кыргызстана в КНР:

пшеничная мука;

вишня;

дыня;

виноград;

соя.

Для экспорта другой сельскохозяйственной продукции на китайский рынок нужно зарегистрироваться в главном таможенном управлении КНР на сайте CIFER.

Для этого необходимы следующие документы:

заявление (запрос) в департамент;

логин и пароль для входа в систему;

ввести необходимые документы с паролем для входа;

после разрешения стороны КНР можно экспортировать.

На сайте главного таможенного управления Китая в реестр внесены 42 вишневые, 10 бахчевых и 12 фруктовых площадок Кыргызстана.

Отмечается, что требования китайской стороны неодинаковы в зависимости от риска каждого растительного продукта. С особым вниманием к безопасности завода китайская сторона проводит комплексную проверку продукции первых производителей-экспортеров.

Сегодня на территорию КНР имеют право экспорта 26 кыргызский предприятий, занимающихся производством, переработкой, хранением, реализацией животноводческой продукции.