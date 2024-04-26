В Минсельхозе рассказали, что можно экспортировать из Кыргызстана в Китай

Департамент химизации, защиты и карантина растений и Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассказали, какую сельскохозяйственную продукцию можно экспортировать из Кыргызстана в Китай.
Продукция, экспортируемая из Кыргызстана в КНР:
- пшеничная мука;
- вишня;
- дыня;
- виноград;
- соя.
Для экспорта другой сельскохозяйственной продукции на китайский рынок нужно зарегистрироваться в главном таможенном управлении КНР на сайте CIFER.
Для этого необходимы следующие документы:
- заявление (запрос) в департамент;
- логин и пароль для входа в систему;
- ввести необходимые документы с паролем для входа;
- после разрешения стороны КНР можно экспортировать.
На сайте главного таможенного управления Китая в реестр внесены 42 вишневые, 10 бахчевых и 12 фруктовых площадок Кыргызстана.
Отмечается, что требования китайской стороны неодинаковы в зависимости от риска каждого растительного продукта. С особым вниманием к безопасности завода китайская сторона проводит комплексную проверку продукции первых производителей-экспортеров.
Сегодня на территорию КНР имеют право экспорта 26 кыргызский предприятий, занимающихся производством, переработкой, хранением, реализацией животноводческой продукции.