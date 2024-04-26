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Общество

В Минсельхозе рассказали, что можно экспортировать из Кыргызстана в Китай

Департамент химизации, защиты и карантина растений и Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассказали, какую сельскохозяйственную продукцию можно экспортировать из Кыргызстана в Китай.

Продукция, экспортируемая из Кыргызстана в КНР:

  • пшеничная мука;
  • вишня;
  • дыня;
  • виноград;
  • соя.

Для экспорта другой сельскохозяйственной продукции на китайский рынок нужно зарегистрироваться в главном таможенном управлении КНР на сайте CIFER.

Для этого необходимы следующие документы:

  • заявление (запрос) в департамент;
  • логин и пароль для входа в систему;
  • ввести необходимые документы с паролем для входа;
  • после разрешения стороны КНР можно экспортировать.

На сайте главного таможенного управления Китая в реестр внесены 42 вишневые, 10 бахчевых и 12 фруктовых площадок Кыргызстана.

Отмечается, что требования китайской стороны неодинаковы в зависимости от риска каждого растительного продукта. С особым вниманием к безопасности завода китайская сторона проводит комплексную проверку продукции первых производителей-экспортеров.

Сегодня на территорию КНР имеют право экспорта 26 кыргызский предприятий, занимающихся производством, переработкой, хранением, реализацией животноводческой продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292678/
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