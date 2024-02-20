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Создана межведомственная рабочая группа по проверке деятельности частных клиник

Создана межведомственная рабочая группа по проверке деятельности частных организаций здравоохранения на предмет предоставления качественных медицинских услуг гражданам Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Межведомственной рабочей группе поручено в двухмесячный срок проверить работу частных организаций здравоохранения на территории Кыргызской Республики и по итогам внести на рассмотрение руководства Администрации Президента Кыргызской Республики предложения по оптимизации и совершенствованию их деятельности.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/287229/
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