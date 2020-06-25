К митингующим против закона о манипулировании информацией вышел Дастан Бекешев

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг против закона о манипулировании информацией.

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К участникам акции протеста вышел депутат Дастан Бекешев. Он поблагодарил митингующих за их гражданскую позицию.

По словам нардепа, законопроект опасен тем, что после его принятия любое слово гражданина могут признать ложью.

«Завтра могут определить, что правда и что ложь. Это очень опасно. Я благодарен тем, кто сюда пришел, и тем, кто наблюдает за акцией онлайн. Сегодня этот законопроект будет рассматриваться у нас в парламенте и, надеюсь, некоторые коллеги поменяют свое мнение. Вы увидите это по результатам голосования», — сказал Дастан Бекешев.

Нардеп отметил, что сегодня в Жогорку Кенеше есть кворум. Депутаты намерены принять 50 законопроектов.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».