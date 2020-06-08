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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Петицию за отставку судьи Айбека Эрнис уулу подписали более 1 тысячи человек

Пользователи соцсетей объявили сбор подписей за отставку судьи Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу. Он оправдал подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом 24.kg сообщила мама подростка.

По ее словам, под петицией подписались уже 1 тысяча 288 человек. «Кроме того, мы обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову, чтобы он направил обращение в Совет судей, потому как Айбек Эрнис уулу нарушил ряд процессуальных норм и отпустил обвиняемого... Айбек Эрнис уулу ранее уже участвовал в рассмотрении жалобы адвоката пострадавшей стороны на решение следователя прекратить разбирательство, поэтому вести процесс по существу, согласно УПК, не мог», — отметила мама девочки.

Она добавила, что подсудимый вины не признает и требует с потерпевшей компенсацию за моральный ущерб и клевету. 

Напомним, что по кассационному представлению прокуратуры столицы уголовное дело находится в производстве Верховного суда КР на стадии рассмотрения. Суды первой и второй инстанций оправдали Ш.Б. ввиду отсутствия состава преступления

Отметим, что мама девочки, изнасилованной в туалете одного из торговых центров Бишкека, требует уволить судью Айбека Эрнис уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155223/
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