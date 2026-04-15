В ДУМК рассказали, как распределили фитр-садака

В этом году 10 процентов средств фитр-садака поступило в муфтият, который направил их по назначению в соответствии с нормами шариата. Об этом сообщил заведующий финансово-хозяйственным отделом ДУМК Толкунбек ажы Жуманов.

Согласно информации, 60 процентов от общего объема фитр-садака было распределено нуждающимся в местных мечетях, а 30 процентов — в районных хатибиятах и региональных представительствах ДУМК.

На счет Духовного управления мусульман Кыргызстана поступило 10 процентов средств. Эта сумма составила 7 миллионов 440 тысяч сомов и по решению специально созданной комиссии была распределена между медресе, входящими в структуру ДУМК, а также передана сиротам и нуждающимся гражданам, обратившимся с заявлениями.

Из своей 10-процентной доли ДУМК выдал более чем 1 тысяче граждан от 3 до 15 тысяч сомов

В частности, 1 тысяча 75 гражданам выдано от 3 до 15 тысяч сомов в зависимости от их положения, кроме того, 12 медресе получили по 100 тысяч сомов.

Поскольку 10 процентов собранных в этом году средств фитр-садака равны 7 миллионам 440 тысячам сомов, можно констатировать, что общая сумма сборов составила 74 миллиона 400 тысяч сомов.