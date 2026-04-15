В водном транспорте хотят ввести прокурорский надзор

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О внутреннем водном транспорте».
Документом предлагается ввести прокурорский надзор за соблюдением законности в сфере внутреннего водного транспорта.
Сейчас законодательство предусматривает экологический и санитарный контроль, однако прокурорский надзор отдельно не закреплен. Законопроектом предлагается устранить этот пробел и дополнить закон новой статьей.
Согласно инициативе, генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры будут следить за точным и единообразным исполнением законов в сфере перевозки пассажиров и грузов водным транспортом.
Отмечается, что принятие документа не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных последствий.
В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.