Общество

В водном транспорте хотят ввести прокурорский надзор

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О внутреннем водном транспорте».

Документом предлагается ввести прокурорский надзор за соблюдением законности в сфере внутреннего водного транспорта.

Сейчас законодательство предусматривает экологический и санитарный контроль, однако прокурорский надзор отдельно не закреплен. Законопроектом предлагается устранить этот пробел и дополнить закон новой статьей.

Согласно инициативе, генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры будут следить за точным и единообразным исполнением законов в сфере перевозки пассажиров и грузов водным транспортом.

Отмечается, что принятие документа не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных последствий.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
