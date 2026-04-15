Экономика

В Кыргызстане хотят ввести единый тариф на электроэнергию для распредкомпаний

Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в правила работы распределительных энергокомпаний.

Документ предусматривает введение единого тарифа на покупку электроэнергии для всех распределительных предприятий. Он будет рассчитываться исходя из средней стоимости импортируемой электроэнергии с учетом затрат на ее передачу.

Как отмечается, изменения направлены на обеспечение стабильного электроснабжения в условиях дефицита, а также на сокращение финансового разрыва в энергетическом секторе.

По данным ведомства, дефицит электроэнергии в стране достигает 3,8 миллиарда киловатт-часов, а нехватка средств в отрасли оценивается в 4,6 миллиарда сомов.

В проекте также прописан механизм на случай прекращения импорта. В этом случае тарифы будут устанавливаться на уровне предельных ставок для возобновляемых источников энергии.

Кроме того, уточняется порядок формирования затрат энергокомпаний, включая расходы на кредиты, обслуживание сетей и инвестиционные программы.

Ожидается, что документ вступит в силу после официального опубликования.
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
