В Кыргызстане хотят ввести единый тариф на электроэнергию для распредкомпаний

Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменений в правила работы распределительных энергокомпаний.

Документ предусматривает введение единого тарифа на покупку электроэнергии для всех распределительных предприятий. Он будет рассчитываться исходя из средней стоимости импортируемой электроэнергии с учетом затрат на ее передачу.

Как отмечается, изменения направлены на обеспечение стабильного электроснабжения в условиях дефицита, а также на сокращение финансового разрыва в энергетическом секторе.

По данным ведомства, дефицит электроэнергии в стране достигает 3,8 миллиарда киловатт-часов, а нехватка средств в отрасли оценивается в 4,6 миллиарда сомов.

В проекте также прописан механизм на случай прекращения импорта. В этом случае тарифы будут устанавливаться на уровне предельных ставок для возобновляемых источников энергии.

Кроме того, уточняется порядок формирования затрат энергокомпаний, включая расходы на кредиты, обслуживание сетей и инвестиционные программы.

Ожидается, что документ вступит в силу после официального опубликования.