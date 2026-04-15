Общество

Жители Нооката задали острые вопросы Садыру Жапарову

Президент Садыр Жапаров  в ходе рабочей поездки в Ошскую область провел открытый диалог с жителями Ноокатского района.

На встрече прозвучал широкий круг вопросов. Жители поднимали темы обеспечения чистой питьевой водой, состояния дорог, строительства школ и детских садов, оформления земельных участков и решения имущественных споров.

Отдельное внимание уделили защите прав граждан. Обсуждались вопросы, связанные с деятельностью строительных компаний, судебными разбирательствами и работой правоохранительных органов. Также жители просили усилить поддержку социально уязвимых категорий, решить жилищные вопросы и упростить процедуры документирования для этнических кыргызов.

В ходе диалога затронули и развитие образования — от качества преподавания до признания заслуг педагогов. Кроме того, поднимались темы благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов и повышения качества государственных услуг.

Президент отметил, что подобные встречи позволяют оперативно выявлять проблемы на местах и требуют системного решения.

Он сообщил, что с 10 мая во всех айыл окмоту начнутся встречи с населением с участием представителей местной власти, правоохранительных и судебных органов. Это позволит быстрее реагировать на обращения граждан.

По итогам встречи Жапаров поручил профильным ведомствам детально проработать поднятые вопросы и усилить контроль за соблюдением прав граждан и реализацией социальных проектов.

Рабочая поездка Садыра Жапарова в Ошскую область началась 10 апреля. В ее рамках глава государства посещает все районы региона и проводит встречи с жителями.

Ноокатский район — один из крупнейших районов Ошской области. Административный центр — город Ноокат. По данным Нацстаткома, на начало 2025 года численность населения составляла около 390 тысяч человек.
