Пьяных водителей будут сажать до 10 лет. Жогорку Кенеш принял закон

Жогорку Кенеш принял законопроект о безопасности дорожного движения. Основные изменения касаются ужесточения ответственности за нарушение ПДД, особенно при дорожно-транспортных происшествиях.

Согласно поправкам, усиливается ответственность за ДТП в зависимости от степени вреда здоровью:

  • при причинении легкого вреда — штраф от 80 тысяч до 100 тысяч сомов с лишением водительских прав до трех лет;
  • при тяжком вреде — штраф от 100 тысяч до 200 тысяч сомов либо лишение свободы до пяти лет с лишением прав на срок от трех до шести лет;
  • при особо тяжком вреде — лишение свободы от пяти до восьми лет с лишением прав на срок от шести до девяти лет.

Отдельные нормы касаются водителей, находившихся в состоянии опьянения. В этом случае наказание ужесточается:

  • при причинении легкого или тяжкого вреда — лишение свободы от пяти до восьми лет с лишением прав на срок от шести до девяти лет;
  • при особо тяжком вреде — лишение свободы от восьми до десяти лет с лишением прав на срок от девяти до двенадцати лет.

Также вводится ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф от 100 тысяч до 150 тысяч сомов с лишением права занимать определенные должности либо лишение свободы до одного года с лишением водительских прав.

Кроме того, законопроектом регулируются меры принудительной эвакуации транспортных средств. Автомобиль могут эвакуировать в случаях, если он создает препятствия движению, припаркован в запрещенном месте, занимает места для лиц с инвалидностью или размещен на тротуаре.

После эвакуации возможно применение блокирующих устройств (на колеса, руль или педали для мотоциклов). Расходы за эвакуацию и хранение транспортного средства на штрафстоянке возлагаются на водителя. Информация о перемещении автомобиля будет публиковаться в онлайн-системе.

Порядок эвакуации и применения блокирующих устройств определит кабинет министров.

Отметим, что лишение права заниматься деятельностью в данном случае означает запрет на управление транспортными средствами.
Пьяных водителей будут сажать до 10 лет. Жогорку Кенеш принял закон
