Фото Национального агентства по инвестициям при президенте КР. Кыргызстан обсуждает цифровые проекты с китайскими инвесторами

Кыргызстан и китайские инвесторы обсудили реализацию совместных проектов в сфере цифровых технологий и привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Об этом сообщили в пресс- службе Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, в переговорах приняли участие представители компании Everbeacon Data Intelligence Technology, которые представили решения в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации, а также вопросы привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики. Особое внимание было уделено опыту китайской стороны в реализации проектов «умного города», цифрового образования и систем управления инфраструктурой.

Фото Национального агентства по инвестициям при президенте КР. Кыргызстан обсуждает цифровые проекты с китайскими инвесторами

Отмечается, что встреча стала продолжением ранее достигнутых договоренностей, в том числе по итогам визита делегации Кыргызстана в Циндао и направлена на переход к практической реализации совместных инициатив.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии партнерства и реализации совместных проектов в сфере цифровизации.