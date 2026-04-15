17:53
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

Кыргызстан обсуждает цифровые проекты с китайскими инвесторами

Кыргызстан и китайские инвесторы обсудили реализацию совместных проектов в сфере цифровых технологий и привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Об этом сообщили в пресс- службе Национального агентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, в переговорах приняли участие представители компании Everbeacon Data Intelligence Technology, которые представили решения в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации, а также вопросы привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики. Особое внимание было уделено опыту китайской стороны в реализации проектов «умного города», цифрового образования и систем управления инфраструктурой.

Отмечается, что встреча стала продолжением ранее достигнутых договоренностей, в том числе по итогам визита делегации Кыргызстана в Циндао и направлена на переход к практической реализации совместных инициатив.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии партнерства и реализации совместных проектов в сфере цифровизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370505/
просмотров: 207
Версия для печати
15 апреля, среда
17:50
«Вопрос нужно закрыть». Мэр о дороге через кампус «Манаса» «Вопрос нужно закрыть». Мэр о дороге через кампус «Мана...
17:28
В Бишкеке родители пожаловались на сбор денег в школе на поход в театр
17:23
В Токмоке закрыли нелегальный зоопарк, животных передали фонду «Бугу эне»
17:15
Пьяных водителей будут сажать до 10 лет. Жогорку Кенеш принял закон
17:12
В ДУМК рассказали, как распределили фитр-садака