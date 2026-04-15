После гибели школьника в Нарыне наказали директора и проверяют учителей

В Нарынской области после гибели ученика 7 класса школы в селе Ийри-Суу провели проверочные мероприятия.

Как сообщили в Министерстве просвещения, по итогам проверки директору школы объявлен строгий выговор. В отношении классного руководителя и социального педагога предложено применить строгие дисциплинарные меры.

По данным ведомства, в настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.

В школе прошла встреча с педагогическим коллективом, где разъяснили вопросы профессиональной этики, защиты прав детей и обеспечения безопасности. Дополнительно организованы обучающие мероприятия по работе с детьми из группы риска.

Подростка нашли повешенным в сарае во дворе собственного дома 1 апреля. По факту возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» УК КР.