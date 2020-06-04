В суде по делу об убийстве Улана Салянова запретили фото- и видеосъемку

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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Адвокат потерпевшей стороны Рабига Садыкова заявила ходатайство о проведении фото- и видеосъемки. Защита заверила, что судью никто не будет снимать.

Обвиняемые Асанэмир Абыкулов и Эрмек Осмонкулов выступили против, их адвокаты также.

Судья Марат Сыдыков отказал в удовлетворении ходатайства, сказав, что у подсудимых тоже есть права, которые нельзя нарушать.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.