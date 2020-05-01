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Общество

Скелет странного древнего животного нашли на Мадагаскаре

Скелет странного древнего животного нашли на Мадагаскаре. Об этом сообщил сайт журнала «National Geographic Россия».

Находка — почти полный скелет млекопитающего, жившего в мезозойскую эру вместе с динозаврами на континенте Гондвана. Зверь является представителем вымершего подотряда гондванатерии (Gondwanatheria) — млекопитающих, живших в южном полушарии. Ранее останки этих животных были представлены только отдельными зубами и нижними челюстями различных представителей подотряда, поэтому точно их описать никто не мог.

Житель мезозойского Мадагаскара обитал там около 66 миллионов лет назад и был размером с опоссума, и для ископаемых останков, которые и так редко находят в южном полушарии, его скелет поразительно хорошо сохранился. Нового представителя гондванатериев определили в собственное семейство адалатерия (Adalatherium), которое переводится с малагасийского и греческого языков и означает «сумасшедший зверь» (crazy beast). Ему дали видовое название Adalatherium hui в честь китайского палеонтолога, работавшего над изучением зверя, но недавно почившего.

У адалатерия было больше отверстий на морде, чем у любого известного млекопитающего: они служили проходами для нервов и кровеносных сосудов на крайне чувствительной морде, которая была покрыта усиками.

Зубы адалатерия сильно отличаются по конструкции от любого из известных млекопитающих. В его позвоночнике больше позвонков, чем у млекопитающих мезозоя, а одна из его ног странно изогнута. Даже размер (примерно с современного опоссума) и вес (приблизительно 3,1 килограмма) необычны для зверя: большинство млекопитающих, живших одновременно с динозаврами, были гораздо меньше (скорее, размером с мышь).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151661/
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