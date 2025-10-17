В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни

В этом году археологи и студенты АУЦА сделали неожиданное открытие и обнаружили несколько оленных камней во время раскопок в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Руководитель экспедиции, археолог и преподаватель департамента антропологии АУЦА Аида Абдыканова рассказала 24.kg, какое значение имеют оленные камни для археологии Кыргызстана и поделилась подробностями о работе команды.

Историческая значимость

По словам Аиды Абдыкановой, находка была неожиданной — оленные камни хоть и встречаются на территории Кыргызстана, но их немного.

«По моим сведениям, ранее были найдены около восьми оленных камней без изображений животных в разных частях страны. Некоторые из них даже опубликованы. Но здесь мы нашли почти пять фрагментов, из которых получаются три камня с петроглифами, на которых изображены животные — горные козлы и две стелы. Это реальные оленные камни определенного типа», — сказала Аида Абдыканова.

Особенность этого открытия заключается в том, что камни были найдены ин ситу — в естественной среде — в погребальном комплексе «Тамга-Терек». Комплекс состоит из шестнадцати курганов, камни нашли в курганах 1, 4, 8 и 10.

«Оленные камни находили и в других местах, но не было уверенности, были ли они на тех местах, где их установили изначально», — пояснила Абдыканова.

Особенности оленных камней

Ранее на территории Кыргызстана уже были найдены оленные камни, но без изображений животных.

«Мы видим камни с выбитыми изображениями горных козлов, а также антропоморфные элементы. Это позволяет классифицировать их согласно Савинову как второй тип и второй подтип оленных камней с изображениями животных», — рассказала Аида.

Оленные камни делятся на три части. Археолог подробно описала их структуру:

первая часть состоит из головы, на которой есть круги с точками или элементы вроде раструбов (колоколообразных сережек);

вторая часть — это голова, отделенная ожерельем, после нее идет туловище, которое также отделено линией. Пояс на туловище иногда орнаментирован и включает изображения различного оружия: кинжалы, топоры или оселки;

третья часть состоит из пространства между шеей и поясом, на котором изображены не только олени, но и другие хищники, а в некоторых случаях даже люди и колесницы.

Исторический и культурный контекст

По словам археолога, найденные оленные камни в классическом понимании типичны для Монголии, Тывы и Горного Алтая, но в Кыргызстане такого типа камни ранее не встречались. Находки показывают связь региона с широким ареалом древних культур Центральной Азии.

Стиль изображений напоминает петроглифы Тамгалы возле Алматы и комплекса Айырмач-Тоо возле Оша.

«Изображения с поднятыми на цыпочки ногами животных характерны для этого периода (раннесакского времени, VII–VI веков до нашей эры) и демонстрируют культурные связи региона», — дополнила Аида Абдыканова.

Методы работы и документирование находок

Для раскопок были использованы традиционные археологические методы: памятник зачищали и фиксировали каждый слой, документировали структуру курганов и найденные артефакты.

Камни копировали и анализировали, чтобы передать точные детали изображений и провести дальнейшие исследования.

«Курган — это не просто насыпь. Каждая могильная яма имеет архитектурные особенности, которые фиксируются. Мы тщательно фотографировали и описывали каждый камень и каждый элемент на нем. Артефакты сделаны на очень хорошо обтесанных камнях. Детали помогают изучать социальную структуру, ритуалы и символику древнего общества», — сказала археолог

Сложности экспедиции и поддержка

В раскопках участвовали студенты АУЦА, местных университетов и музейные работники. Полевые условия позволили студентам получить уникальный практический опыт. Аида Абдыканова отметила, что особых трудностей во время раскопок не было — экспедицию поддерживали местные власти и национальная компания, а китайские подрядчики помогали в рамках строительства железной дороги. Единственное, что заняло больше времени, чем ожидалось — количество курганов оказалось больше.

Открытие оленных камней особенно важно для археологии Кыргызстана. Археолог отметила, что камни позволят лучше понять ритуалы и символику древнего общества, а также сохранить уникальное культурное наследие региона.