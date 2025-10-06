08:18
Общество

В районе древних поселений, обнаруженных в Кочкор-Баши, проведут реставрацию

В районе древних поселений, обнаруженных в Кочкор-Баши Нарынской области, проведут реставрацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, замглавы ведомства Марат Тагаев посетил Кочкорский и Ат-Башинский районы, где расположены Кочкор-Баши и памятник архитектуры Кок-Таш. Отмечена необходимость продолжения изучения и сохранения исторических памятников.

Научно-исследовательскому и проектному институту «Кыргызреставрация» поручено оперативно решить вопрос своевременного использования 6 миллионов 583 тысяч сомов, выделенных по государственной программе «Тайны древней истории».

Тендер завершен, и работы начнутся в ближайшие дни.
