10:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Археологи из Китая приехали в Кыргызстан на очередной сезон раскопок

Команда археологов из Института археологии провинции Шэньси (КНР, Сиань) прибыла в Кыргызстан для проведения очередного сезона исследований Западного буддийского монастыря городища Красная Речка. Об этом сообщает научный сотрудник Институт истории, археологии и этнологии НАН КР Валерий Кольченко.

По его словам, в ИИАЭ НАН КР состоялось обсуждение планов работ на начавшийся сезон и более длительный период времени.

Валерий Кольченко уточнил 24.kg, что специалисты из Китая пробудут на Красной Речке до начала августа. В целом полевой сезон у отечественных археологов продлится до конца октября и завершится в Узгене.

Раскопки на Красной Речке ведутся несколько лет.

«Все эти годы мы изучаем один объект — монументальное здание в системе Западного буддийского монастыря. Когда сможем обеспечить защиту от атмосферных осадков, то приступим к самому важному моменту — раскопкам внутри. Надеемся, там будут интересные находки. Основное, что разрушает любой археологический объект, помимо вандалов, это атмосферные осадки. По условиям договора, китайская сторона должна провести полную консервацию и музеефикацию объекта, и сооружение крыши является одним из элементов этого», — говорил ранее Валерий Кольченко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333242/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Минюст хочет упростить процесс археологического обследования при строительстве
В Карибском море нашли десятки золотых монет с легендарного парусника «Сан-Хосе»
Гробницы возрастом более 3 тысяч лет обнаружили в Египте
В Египте нашли гробницу наследника фараона — первого правителя V династии
Ученые восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад в Китае
Древнейшие свидетельства бюрократии нашли археологи в иракском городе Телло
Гробницу возрастом 2 тысячи 200 лет раскопали археологи Турции
Фрески, найденные археологами в Помпеях, проливают свет на древние ритуалы
В Италии археологи нашли амфору VI века до нашей эры с останками ребенка
Начать расшифровку свитков, обгоревших при извержении Везувия, помог ИИ
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бизнес
Ring My&nbsp;Balance: как выиграть поездку в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
Мы&nbsp;запускаем BakAi-чат&nbsp;&mdash; инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
19 июня, четверг
10:05
Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на кон...
09:45
Обострение на Ближнем Востоке: число погибших растет, заявления аятоллы и МАГАТЭ
09:37
В 7-м микрорайоне человек получил ножевые ранения. Подозреваемый задержан
09:27
Большинство основных валют подешевели к сому. Курс на 19 июня
09:25
Археологи из Китая приехали в Кыргызстан на очередной сезон раскопок