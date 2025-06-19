Археологи из Китая приехали в Кыргызстан на очередной сезон раскопок

Команда археологов из Института археологии провинции Шэньси (КНР, Сиань) прибыла в Кыргызстан для проведения очередного сезона исследований Западного буддийского монастыря городища Красная Речка. Об этом сообщает научный сотрудник Институт истории, археологии и этнологии НАН КР Валерий Кольченко.

По его словам, в ИИАЭ НАН КР состоялось обсуждение планов работ на начавшийся сезон и более длительный период времени.

Валерий Кольченко уточнил 24.kg, что специалисты из Китая пробудут на Красной Речке до начала августа. В целом полевой сезон у отечественных археологов продлится до конца октября и завершится в Узгене.

Раскопки на Красной Речке ведутся несколько лет.

«Все эти годы мы изучаем один объект — монументальное здание в системе Западного буддийского монастыря. Когда сможем обеспечить защиту от атмосферных осадков, то приступим к самому важному моменту — раскопкам внутри. Надеемся, там будут интересные находки. Основное, что разрушает любой археологический объект, помимо вандалов, это атмосферные осадки. По условиям договора, китайская сторона должна провести полную консервацию и музеефикацию объекта, и сооружение крыши является одним из элементов этого», — говорил ранее Валерий Кольченко.