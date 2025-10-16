19:19
Археологи в Турции нашли хлеб VII или VIII века с изображением Иисуса Христа

Археологи в Турции нашли 1300-летний хлеб с изображением Иисуса Христа, сообщает портал ATI.

Во время раскопок на археологическом объекте Топрактепе, где когда-то находился древний город Иренополис, специалисты обнаружили пять круглых хлебцев, датируемых VII или VIII веком нашей эры и сохранившихся естественным образом благодаря обугливанию.

На большинстве из них изображен мальтийский крест, а на одном — образ Иисуса и надпись на греческом языке: «С благодарностью благословенному Иисусу».

Изображение Иисуса представляет собой редко встречающийся вариант, известный как «Христос-земледелец» или «Иисус-сеятель». Этот своеобразный образ, по-видимому, символизирует значимость плодородия в регионе, поскольку Иренополис когда-то был важным центром сельского хозяйства, говорится в сообщении.

Ученые считают, что хлеб был предназначен для причастия, но по какой-то причине так и не использован. Возможно, пекарь пережарил партию, и она случайно сохранилась для истории. Археологи собираются отправить хлебцы на палеоботанический анализ, чтобы определить точный состав злаков, а также изучить их с помощью микроскопа и компьютерной томографии — это поможет лучше понять особенности производства и процесса карбонизации.
