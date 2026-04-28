В Чолпон-Ате нашли древние захоронения во время дорожных работ

В Чолпон-Ате на участке строительства объездной дороги обнаружили археологические находки, включая человеческие останки и предметы древности.

Как сообщили специалисты, на территории выявили около 20 курганов. В ходе раскопок нашли человеческие кости и фрагменты керамических изделий.

По предварительным оценкам археологов, останки могут относиться к сакскому периоду. Это свидетельствует о том, что территорию современного Иссык-Куля заселяли древние цивилизации, оставившие после себя материальное наследие.

На месте продолжаются археологические работы и научные исследования. Найденные артефакты изучат для определения их точного возраста и исторической ценности.

Специалисты отмечают, что подобные находки имеют важное значение для изучения истории региона и сохранения культурного наследия Кыргызстана.