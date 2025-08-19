21:21
Общество

Уникальная гробница римской аристократии обнаружена в Турции

Уникальную гробницу римской эпохи обнаружили археологи при раскопках древнего города Силлион в турецкой Анталье, сообщает Arkeonews.

Руководитель раскопок и преподаватель Университета Памуккале Мурат Ташкыран сообщил, что одна из римских гробниц, обнаруженных в этом сезоне, особенно уникальна.

Отмечается, что одна из четырех раскопанных недавно усыпальниц привлекла особое внимание ученых. Она камерного типа и квадратной формы. Состоит из трех отдельных захоронений разных исторических периодов. Такой тип ритуальных сооружений в этом районе до сих пор не встречался.

Раскопки в древнем городе Силлион в Серике (Анталья) обнаружили четыре гробницы, относящиеся к римскому периоду. Городище Силлион, возведенное на высоком холме в начале II тысячелетия до нашей эры в целях безопасности, хранит в себе сооружения римской, византийской, сельджукской и османской эпох.

«В этой гробнице мы обнаружили захоронения трех человек, относящихся к трем разным периодам», — пояснил археолог. — «Первое захоронение относится к более раннему периоду, затем было захоронено второе, останки которого частично заменили первое, и, наконец, был погребен третий человек. Найденные внутри украшения, шпильки и монеты позволили нам датировать гробницу концом II века нашей эры».

Команда также обнаружила терракотовые изделия, стеклянные артефакты, статуэтки и металлические предметы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340235/
просмотров: 327
