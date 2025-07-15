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Общество

В Иордании обнаружили затерянный византийский город Тараис

Археологи из Университета Мута обнаружили утраченный византийский город Тараис, упомянутый на знаменитой мозаичной карте Мадабы, но долгое время остававшийся неизвестным. О результатах раскопок сообщает журнал Gephyra.

из журнала Gephyra
Фото из журнала Gephyra. В Иордании обнаружили затерянный византийский город Тараис

Отмечается, что открытие стало результатом трехлетнего проекта, начатого в 2021 году. Раскопки велись на юго-восточном побережье Мертвого моря в районе Айн-эль-Калаа неподалеку от деревни Эль-Ирак.

Ключевым ориентиром для исследователей послужила мозаичная карта VI века, сохранившаяся на полу церкви Святого Георгия в иорданской Мадабе. Эта карта считается старейшим географическим изображением Святой Земли и включает более 150 древних мест, среди которых значится и Тараис.

Команда под руководством профессора Мусаллама Р.Аль-Равахнеха использовала сочетание данных с карты, спутниковые снимки и наземную съемку. В результате были обнаружены остатки зданий, керамика, стеклянная посуда и каменные орудия. Особенно важным находками стали руины византийской церкви в форме базилики с фрагментами мозаичного пола и характерным архитектурным оформлением входа. По мнению археологов, такие элементы свидетельствуют о том, что Тараис играл не только религиозную, но и торговую роль в регионе.

Помимо церкви, в ходе раскопок обнаружены прессы для оливкового масла, виноградный пресс и мельница — все это указывало на развитую экономику города. Еще одним важным открытием стали многочисленные надгробия с надписями на греческом и латинском языках. Они содержали христианскую символику и традиционные формулы византийских захоронений, что говорит о существовании в Тараисе организованной христианской общины.

Как предполагают исследователи, город был заброшен в VII веке, вероятно, из-за природных катастроф, смены торговых маршрутов и политических изменений, связанных с переходом от византийского к исламскому правлению. Эти процессы затронули множество поселений в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336298/
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